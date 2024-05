Braunschweig. Fast zeitgleich fallen Polizisten auf der A39 und A36 zwei Audis auf, die zuvor im Hannoveraner Umland gestohlen worden sind.

Die Autobahnpolizei hat in der Nacht zu Mittwoch zwei Autodiebe festgenommen. Laut Mitteilung fiel einer zivilen Funkstreifenbesatzung gegen 3.30 Uhr ein Audi Q7 auf der A39 auf. Das Auto fuhr in Richtung Wolfsburg. An der Anschlussstelle Rautheim signalisierten die Polizisten, dass der Fahrer ihnen für eine Kontrolle folgen sollte. Das tat er zunächst auch, gab dann aber Gas und fuhr über einen Grünstreifen wieder auf die A39. Die Polizei nahm die Verfolgung auf.

Verdächtiger beendet Verfolgungsfahrt im Landkreis Helmstedt

Über die A39 floh der Mann in den Landkreis Helmstedt und fuhr auf die A2. Schließlich hielt er auf dem Gelände der Raststätte Lehrter See und ließ sich widerstandslos festnehmen.

Auf der A36 fiel einer anderen Polizeiwagenbesatzung fast zeitgleich ebenfalls ein Audi auf. Der Q5 konnte in Richtung Harz vor einer Baustelle am Autobahndreieck Nordharz angehalten werden.

In beiden Fällen stellte sich heraus, dass die Fahrzeuge kurz zuvor im Umland von Hannover entwendet worden waren. Beide Mitte-20-jährigen Fahrer wurden vorläufig festgenommen. Gegen beide Personen wurden unter anderem Strafverfahren wegen Kfz-Diebstahls und verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Der Fahrer des Audi Q5 war zudem nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis.

