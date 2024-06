Braunschweig. „Fête de la Musique“ auf dem Kohlmarkt im Regen: Warum die Braunschweiger das Wetter nicht stoppen kann.

Der Kohlmarkt in Braunschweig verwandelte sich am Freitagnachmittag in eine lebendige Tanzfläche. Das Mitmach-Tanzfestival „Fête de la Musique“ lockte zahlreiche Menschen an, die gemeinsam die Vielfalt der Tanzkulturen erlebten. Ute Koopmann, die Organisatorin des Festivals, erklärte unserer Zeitung vorab: „Tanzen macht glücklich.“ Und es verbindet.

Als eine griechische Tanzgruppe aus acht Frauen ihren traditionellen Volkstanz aufführten, dauerte es nicht lange, bis Passanten sich ihnen anschlossen. Generationen fassten sich an die Schultern, bewegten sich im Kreuzschritt im Kreis und warfen ihre Beine im Takt griechischer Musik in die Luft.

Vielfalt der Kulturen auf dem Braunschweiger Kohlmarkt

Rund um die Tanzfläche standen, saßen und klatschten die Zuschauer – in Cafés, auf Bänken, überall anfeuernd und begeistert. Nach dem griechischen Volkstanz trat die Salsa-Gruppe Fuego de la Vida (Feuer des Lebens) auf. Als der spanische Hit „Despacito“ von Luis Fonsi ertönte, gab es kein Halten mehr.

Feiern im Regen: Braunschweig vereint sich zur „Fête de la Musique“ auf dem Kohlmarkt. © FMN | Denise Rosenthal

Mehr als 50 Teilnehmende verwandelten den Kohlmarkt in eine große Tanzfläche. Der sommerliche Sound übertönte sogar das leichte Tröpfeln vom Himmel. Hüften wurden geschwungen und Tanzpartner schnell gefunden – Jung und Alt tanzten gemeinsam und aus Fremden wurden Freunde, so der Eindruck.

Tanzen im Regen: Braunschweig strahlt weiter

Als der Regen stärker wurde, schienen die Gesichter noch mehr zu strahlen. Ein großer Tanzkreis bildete sich und immer mehr Menschen traten ein, um ihre Dance Moves (zu Deutsch: Tanzbewegungen) zu zeigen. Keine Schüchternheit war zu sehen. Die Menschen tanzten sich frei und hatten sichtlich Spaß. Immer wieder kamen spontane Passanten vorbei, legten eine Tanzeinlage ein und zogen dann weiter.

Neben der griechischen Tanzgruppe und Fuego de la Vida trat unter anderem auch die Folk-Band tubs.it auf. Außerdem gab es Musik und Tanz aus Burkina Faso sowie aus Albanien. Insgesamt gab es acht Programmpunkte zwischen 16 und 23 Uhr. Ute Koopmann erklärte auf der Bühne: „Die teilnehmenden Gruppen erhalten eine kleine Aufwandsentschädigung. Eine Hutspende wird mehrmals am Abend rumgehen und wird am Ende fair unter ihnen aufgeteilt.“

