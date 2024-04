Braunschweig. Konzerte, Fahrten im Oldtimer-Bus, schwebende Models: Das Angebot beim Stadtfrühling ist groß. Für Kinder gibt‘s eine neue Attraktion.

Die Besucher des Stadtfrühlings erwartet am Wochenende vom 27. und 28. April eine Freiluftmesse rund um Mode, Mobilität und mehr mit Livemusik und Kinderprogramm in der Innenstadt. Er findet am Samstag von 12 bis 19 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr statt. Veranstalter ist das Stadtmarketing mit Unterstützung der Voets-Gruppe.

Auf dem Schlossplatz stellen sich der Ankündigung zufolge Organisationen wie Radeln ohne Alter und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt vor. Die Stadt Braunschweig erkläre, wie Mobilität von morgen und Klimaschutz in der Löwenstadt aussehen könnten. Was bei Verkehrsunfällen zu tun ist, erfahren Besucher beim Modul „Gewusst wie: Lebensrettung“ der Öffentlichen Versicherung, heißt es.

Autohäuser stellen laut Ankündigung in der Innenstadt ihre neuesten Modelle aus und erklären die Vorzüge der Antriebsarten. Die Voets-Gruppe präsentiere Automodelle auf dem Platz der Deutschen Einheit. Auch auf dem Domplatz, dem südlichen Schlossplatz, dem Kohlmarkt, dem Platz am Ritterbrunnen, in der Kleinen Burg, der Poststraße und im Langen Hof seien Aussteller zu finden.

Beim Stadtfrühlung in der Braunschweiger Innenstadt kann man auch selbst in einem Oldtimer sitzen

Auf dem Burgplatz erinnern Oldtimer an vergangene Zeiten, heißt es. Selbst in einem Oldtimer Platz nehmen könne man im historischen Büssing Anderthalbdecker „Heinrich“. Jeweils von 13.45 Uhr bis 17.30 Uhr lade die Braunschweiger Interessengemeinschaft Nahverkehr zu Busrundfahrten ein. Zusteigen könne man an den Haltestellen Rathaus (Bussteig E) und Altstadtmarkt. Eine Fahrt kostet 5 Euro, Kinder bis 15 Jahre fahren kostenlos mit.

Auf Seifenblasen, Hüpfburg, Kinderschminken und Kleinkunsttheater können sich Familien auf dem Schlossplatz freuen. Ein neues Mitmach-Highlight sei der Oldtimer-Parcours, den junge Fahrer auf Rutschautos im Retro-Look bestreiten könnten.

Auf der Schlossplatzbühne lade ein Programm mit DJ-Musik und Livekonzerten etwa von der Band R2 zum Verweilen ein. Außerdem treten Seifenblasenkünstler und das Kleinkunsttheater Hironimus auf, heißt es. Auf dem Kohlmarkt sollen regionale Musiker singen.

Die Frühjahrs- und Sommerkollektionen präsentieren Modegeschäfte aus den Schloss-Arkaden bei Modenschauen. Auf Hoverboards zeigen die Models an beiden Tagen ihre Outfits im Center. Am Sonntag laufen Models auf dem Magnikirchplatz über den Catwalk. Zwischen den Shows gibt es Livemusik. Die Geschäfte der Innenstadt öffnen am Sonntag zusätzlich von 13 bis 18 Uhr.

Mehr Informationen: www.braunschweig.de/stadtfrühling.

