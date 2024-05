Kräfte der Bundespolizei suchen am Bahnhof in Bergedorf bei Hamburg nach mutmaßlichen „Fußball“-Straftätern, die sie in einer Regionalbahn vermuten. Zuletzt hatte die Polizei Hannover mit Fotos auch nach zwölf Tatverdächtigen aus Braunschweig gesucht, denen sie Straftaten im Umfeld des Niedersachsen-Derbys vorwirft. © dpa | -