Braunschweig. Drei verkaufsoffene Sonntage sind in diesem Jahr in Braunschweig geplant. Dazu finden jeweils besondere Innenstadt-Events statt.

Auch im Jahr 2024 gibt es wieder verkaufsoffene Sonntage in Braunschweig, an denen die Geschäfte in der Innenstadt ausnahmsweise öffnen dürfen. Insgesamt sind drei verkaufsoffene Sonntage in diesem Jahr geplant. In unserer Übersicht zeigen wir, wann diese sind, wie es mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an den Tagen aussieht und ob noch mehr Tage möglich sind.