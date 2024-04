Braunschweig. Die Polizei nimmt drei Männer nach einem Ladendiebstahl in Braunschweig fest. Ein 22-Jähriger muss in Untersuchungshaft.

Am Mittwochnachmittag haben drei Männer in Braunschweig versucht, Kleidung zu stehlen. Das teilt die Polizei mit. Demnach bemerkte eine 32-jährige Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäfts gegen 17.30 Uhr drei Männer, die Bekleidung aus dem Geschäft am Platz am Ritterbrunnen in einem Rucksack verstauten.

Bandenmäßiger Diebstahl: Polizei Braunschweig schnappt Täter

Sie sprach die Männer an, die im Verlauf des Gesprächs fluchtartig das Geschäft verließen. Die 32-Jährige alarmierte die Polizei. Beamte fanden die drei Täter kurze Zeit später in der Nähe des Geschäfts und nahmen sie vorläufig fest. Der Wert des Diebesguts lag laut Polizei im unteren dreistelligen Bereich.

Zwei der drei Festgenommenen im Alter von 23 und 24 Jahren wurden schließlich wieder entlassen. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen bandenmäßigen Ladendiebstahls. Der 22-jährige Haupttäter befindet sich laut Polizei in Untersuchungshaft.

