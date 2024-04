Braunschweig. Die Beamten fanden die Räder in einer Firmengarage. Nun suchen sie die Besitzer von zwei der gestohlenen Fahrräder.

Ein 23-Jähriger ortete bereits Ende März sein gestohlenes E-Bike in der Daimlerstraße im Braunschweiger Stadtteil Rühme. Die alarmierten Beamten fanden das Fahrrad in einer Garage auf einem Firmengelände. Außer dem E-Bike des 23-Jährigen entdeckten sie in der Garage vier weitere Fahrräder. Zwei dieser Räder waren ebenfalls als gestohlen bei der Polizei gemeldet. Zu den übrigen zwei Fahrrädern sucht die Polizei nun nach den Eigentümern. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Nord unter der Rufnummer 0531 4763315 entgegen. Zu den Diebstählen nahmen die Polizisten die Ermittlungen auf und leiteten ein Strafverfahren ein.

Zwei der fünf gefundenen Fahrräder konnten die Beamten bislang noch keinem Besitzer zuordnen. © FMN | Polizei Braunschweig

Zeugen, denen eines der Fahrräder bekannt vorkommt, werden gebeten, sich bei der Braunschweiger Polizei zu melden. © FMN | Polizei Braunschweig

