Braunschweig. Eine Störung im Kabelnetz hat in der Nacht zu Donnerstag in Mascherode zu einem Stromausfall geführt. So lange waren die Menschen betroffen.

Durch einen 20-Kilovolt-Kabelfehler ist es am Mittwoch gegen 23 Uhr zu einer Störung im Umspannwerk Moritzburg gekommen. Von der Störung waren etwa 2500 Hausanschlüsse in Braunschweig-Mascherode betroffen, teilt BS Energy mit. Durch das schnelle Eingreifen der Mitarbeiter von BS Netz konnten die ersten Kunden ab Mitternacht wieder zugeschaltet werden. Zwei Stunden später waren alle Kunden wieder mit Strom versorgt.

Gründe für einen defekten Leitungsabschnitt können vielfältig sein. Eines jedoch ist immer gleich: Kommt es zu einer Störung, arbeiten die Mitarbeiter von BS Netz mit Hochdruck an der Beseitigung. Das oberste Ziel ist es dabei, die Versorgung zu gewährleisten und Einschränkungen für die Bürger möglichst gering zu halten.

red