Braunschweig. Braunschweig feiert den Sommer: Neun Festivals im Juni, darunter das „Südsee-Open-Air“ und das „Paletti“. Welche sind gratis? Mehr hier.

Der Sommer naht und die Festivalsaison ist bereits in vollem Gange. Braunschweig erwartet kulturreiche Monate voller Musik, Theater und Sport. Im Juni können sich Braunschweigerinnen und Braunschweiger auf neun abwechslungsreiche Festivals freuen.

Südsee-Open-Air: Festival in grüner Idylle

Die Natur-Freunde Braunschweig und die Naturfreundejugend laden am 8. Juni zum Südsee-Open-Air. Das eintägige Draußen-und-Umsonst-Festival startet um 15 Uhr auf dem Natur-Freunde-Gelände am Südsee. Zwei Bühnen, neun Künstler – darunter der Braunschweiger Singer-Songwriter Paul Brunner, das kafkaeske Hip-Hop-Duo Spnnnk und die hiesige Nu-Metal-Band Revelator. Neben Bands und DJs bietet das Festival, das von ehrenamtlichen Mitgliedern organisiert wird, auch Workshops und Angebote für Kinder und Familien.

Das „Südsee-Open-Air“ ist ein kostenloses Festival am Braunschweiger Südsee. © FMN | Bernward Comes

Paletti Kleinfestival: Pop-up-Festival in Braunschweig

Der Slogan des „Paletti“-Kleinfestivals lautet: „Das Kleinfestival, das wie aus dem Nichts erscheint“. Passend! Im vergangenen Jahr ploppte das Paletti erstmals auf der Braunschweiger Festival-Karte auf. Der Clou: Es findet mehrmals während der warmen Monate und immer an verschiedenen Orten der Stadt statt. Die Fortsetzung folgt nun am 8. Juni, ab 14 Uhr, am Institut für Architekturbezogenen Kunst, Bevenroder Straße 80. Via Social Media heißt es: „Wir freuen uns auf ein zwölfstündiges kreatives Programm zu den Themen Nachhaltigkeit, Awareness und Suffizienz und viel gute Musik.“ Hinter dem kostenlosen Festival steckt übrigens der Umweltkulturverein, der auch das Organic Beats Festival veranstaltet. So viel sei schon mal verraten: Am 21. September folgt die zweite Paletti-Ausgabe für 2024. Der Ort ist bislang noch unbekannt.

Holi Festival: Braunschweig feiert hinduistisches Farbenfest

Das hinduistische Holi-Fest kommt ursprünglich aus Indien. Mit gefärbtem Pulver feiern die Menschen den Sieg des Frühlings über den Winter. Inzwischen wird das Festival global zelebriert – auch in Braunschweig: Am Samstag, 15. Juni, wird es zwischen 13 und 20 Uhr bunt und laut auf dem Parkplatz des Millenium-Event-Centers (MEC). Musikalische Untermalung gibt’s durch regionale DJs wie Justin Pollnik, Zaro und John Minus. Karten kosten 16,52 Euro. Farbbeutel gibt es im Dreierpack für 8,75 Euro, Fünferpack für 13,41 Euro und Zehnerpack für 21,69 Euro.

Auch interessant

Das nächste Holi-Festival in Braunschweig findet am 15. Juni statt. © FMN | Millenium Event Center

Ölperseefest: Fest zum 45. Geburtstag

Der Ölper See feiert seinen 45. Geburtstag. Zeit für eine Party: Aus diesem Grund veranstaltet der Bürgerverein „Am Schwarzen Berge“ gemeinsam mit dem Quartier:Plus und der Bürgergemeinschaft Ölper am Samstag, 15. Juni, ein Seefest. Das Rahmenprogramm ist noch nicht bekannt. Das kostenlose Geburtstags-Fest startet um 15 Uhr und endet voraussichtlich um 22 Uhr.

Festival Theaterformen ist zurück in Braunschweig

Das Festival „Theaterformen“ zählt zu Deutschlands größten Festivals für internationales Theater. 1990 in Braunschweig gegründet, findet es seit 2007 in jährlichem Wechsel in Braunschweig und Hannover statt. 2024 steht das Festival Theaterformen unter dem Begriff „Ko’eyene“, der in der Indigenen Gemeinschaft der Terena „Heute“ bedeutet. Das Programm ist fix und bietet nebst Aufführungen im Staatstheater Braunschweig auch Kunstausstellungen, Workshops, Silent Discos (zu Deutsch: leise Discos) oder kostenlose Konzerte im Festivalzentrum Gartenhaus Haeckel. Mehr Informationen zum Programm und zu den Preisen lesen Sie hier.

Festival Theaterformen in Braunschweig: Szene aus der südafrikanischen Produktion „Hatched Ensemble“, einer Auseinandersetzung mit dem klassischen europäischen Ballett und indigenen Tänzen. © Mark Wessels | Mark Wessels

Summervibes x Campus Nord: Neues kostenloses Festival in Braunschweig

Braunschweig bekommt ein neues Festival: Am Campus Nord der TU Braunschweig steigt am Samstag, 22. Juni, das „Summervibes X Campus Nord-Festival“. Organisiert wird das Festival durch die TU Braunschweig, dem Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) der TU und dem Jugendring, der jährlich das Summervibes-Festival auf dem Skateplatz am Westpark veranstaltet. Zwei Bühnen sind geplant für Live-Bands und Djs. Neben lokalen Künstlerinnen und Künstlern wie New Soul Generation oder die Indie-Pop-Musikerin Emma Naughton kommt auch das Berliner Trap-Duo Teleshop nach Braunschweig. Die musikalischen Schmankerl werden umrahmt durch Workshops, Vorträge, Exponate sowie sportliche Angebote. Das kostenlose Festival startet um 15 Uhr.

Auch interessant

Veranstaltungen TU Braunschweig: Neues kostenloses Festival lässt es krachen Von Joschka Büchs

Durchgedreht24: Braunschweiger drehen Kurzfilme

24 Stunden, fünf Minuten, drei Begriffe, eine Kamera, null Schnitt: Das Selbstfilmfest „Durchgedreht24“ ist ein Festival der besonderen Art. Die Herausforderung ist, in 24 Stunden einen Film mit einer Maximallänge von fünf Minuten zu erschaffen, der drei Begriffe enthalten muss und möglichst nicht geschnitten werden soll. Bewertetet werden die Filme durch eine fachkundige Jury, die in diesem Jahr aus Daniela Heinicke, Mitglied beim Verein Internationales Filmfest Braunschweig, und Schauspieler Cino Djavid, bekannt aus dem Staatstheater Braunschweig und der ZDF-Krimireihe „Kolleginnen“. Startschuss der Dreharbeiten beginnen am 21. Juni um 20 Uhr und enden 24 Stunden später. Das Screening der Teilnehmerfilme findet am 23. Juni zwischen 9 und 13 Uhr im Universum Filmtheater, Neue Straße 7, statt. Die große Gala steigt am selben Tag und Ort um 21 Uhr.

Das Screening der „Durchgedreht24“-Filme startet am 23. Juni um 9 Uhr im Universum Filmtheater Braunschweig. © privat | Durchgedreht24

Musikum Schuntille: Regionale Bands bekommen eine Bühne

Der studentische Verein Schuntille, Riedenkamp 8, veranstaltet in diesem Jahr zum 40. Mal sein zweitägiges Festival „Musikum“. Am 28. und 29. Juni können sich junge, regionale Bands einem Publikum aus Musik-Enthusiasten präsentieren. „Aber auch bereits erfolgreiche Musiker kommen des besonderen Flairs wegen immer wieder gern und pflegen Kontakte mit anderen Bands und dem Publikum“, heißt es auf der Schuntille-Homepage. Bei dem zweitägigen Fest werden 16 Bands auftreten – zum Beispiel die Alternative-Rocker von Abandoned in Destiny, die junge Deutsch-Punkband The Smoking Livers und die Emo-Punker Niru. Der Eintritt ist frei.

Tropical Crown Festival: Heiße Beats im Kufa-Haus Braunschweig

Zum krönenden Abschluss des Junis gibt’s am 29. Juni im und am Kufa-Haus das „Tropical Crown Festival“. Gestartet wird um 16 Uhr im Außenbereich mit Live-Auftritten, Workshops und Kinderprogramm. Im Eingangsbereich startet zur gleichen Zeit ein afrokaribischer Tanz-Workshop. Ab 22 Uhr geht die Party dann im Kufa-Haus weiter. Auf der Haupttanzfläche schallt Drum’n’Bass; auf dem „Carribbean Floor“ läuft hingegen Reggae, Dancehall und Afrobeats. Tickets sind an der Abendkasse erhältlich.

Mehr wichtige Nachrichten aus Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: