Braunschweig . Die Berufsfeuerwehr Braunschweig rückte zu dem Unfall im Heidberg auf der Brücke über der A36 aus. Darum war der Einsatz so aufwendig.

Um kurz nach Mitternacht am frühen Donnerstagmorgen ist eine Straßenbahn der Linie 1 im Weichenbereich am Sachsendamm im Heidberg entgleist. Die Tram blieb auf der Brücke über der A 36 stehen. Es war die planmäßig letzte Fahrt vor dem Feierabend. Fahrgäste befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr an Bord. Die Berufsfeuerwehr rückte für die Entgleisung aus. Mit dem Feuerwehrkran hob sie die Bahn an und setzte sie anschließend wieder ins Gleis.

Braunschweiger Berufsfeuerwehr: Langwieriger und personalintensiver Einsatz

Aus Sicherheitsgründen erdeten die Einsatzkräfte die Stromleitung und leuchteten die Einsatzstelle großflächig aus. In einer Zusammenarbeit mit den Verkehrsbetrieben gelang es, die komplizierten Drehgestelle des Zuges um 1.50 Uhr wieder auf die Schienen zu setzen. Eine halbe Stunde später war dieser langwierige und personalintensive Einsatz beendet.

Die Straßenbahn konnte anschließend aus eigener Kraft ins Depot zurückfahren. Nach den ersten Informationen des Betriebsleiters der Verkehrsbetriebe ist augenscheinlich kein Schaden an der Bahn entstanden. Eine intensive Nachkontrolle und Überprüfung des Zuges soll in den Werkstätten erfolgen. Warum es zu der Entgleisung im Weichenbereich kam, wird im Laufe des Tages noch ermittelt.

Mehr wichtige Nachrichten aus Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: