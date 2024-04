Braunschweig. Am Dienstagnachmittag kam es zu einem Auffahrunfall auf der A2. Eine Person wurde durch die Feuerwehr ins Krankenhaus gebracht.

Bei einem Auffahrunfall, am Dienstagnachmittag, sind auf der A2 Höhe Kreuz Braunschweig-Nord, drei Sattelzüge beteiligt gewesen. Die A2 wurde darauf hin gesperrt. Die Autos werden am Unfall vorbei geführt, mittlerweile sei ein Fahrstreifen frei, so die Autobahnpolizei.

Eine Person wurde durch die Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahnpolizei kann zum derzeitigen Zeitpunkt keine weiteren Angaben machen.

Durch den Unfall kommt es zu einem Stau von bis zu neun Kilometern, zwischen Kreuz Wolfsburg/Königslutter und Kreuz Braunschweig-Nord. Eine Umleitung Richtung Hannover über A2, A39, Cremlingen, Braunschweig und A391 wird empfohlen.

