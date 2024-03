Braunschweig. Der Eigentümer der Burgpassage ist insolvent. So kann die Stadtverwaltung der City wieder Leben einhauchen.

Die Stadt Braunschweig beabsichtigt, die leerstehende Burgpassage in der Innenstadt über eine Tochtergesellschaft zu erwerben. Ein entsprechendes Kaufangebot wurde dem Insolvenzverwalter der Immobiliengesellschaft Hutfiltern in Braunschweig GmbH als bisheriger Eigentümerin der Passage unterbreitet. Die Gläubigerversammlung hat dem Verkauf heute in Düsseldorf zugestimmt. Das teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit.

Die Stadt Braunschweig hat dem Insolvenzverwalter bereits ein Kaufangebot für die Burgpassage unterbreitet

„Wir haben in langen und intensiven Gesprächen um Lösungen für die Burgpassage gerungen. Mit dem Erwerb des gesamten Komplexes würden wir die große Chance erhalten, diesem zentralen Ort in unserer Innenstadt wieder Leben einzuhauchen“, wird Oberbürgermeister Thorsten Kornblum in der Meldung zitiert. Die Ratsgremien seien eng in den Prozess eingebunden gewesen.

Den Auftrag zu konkreten Kaufverhandlungen habe der nicht-öffentlich tagende Verwaltungsausschuss erteilt. Auch der tatsächliche Erwerb der Burgpassage könne erst vollzogen werden, wenn der Verwaltungsausschuss Anfang April den entsprechenden Anweisungsbeschluss fasse.

Nun muss erst noch der Verwaltungsausschuss dem Kauf der Burgpassage zustimmen

Details zur Kaufabwicklung sowie zu möglichen Nutzungsszenarien könnten dementsprechend erst nach der Gremienbeteiligung veröffentlicht werden.

red