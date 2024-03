Braunschweig. Auf der Fahrt der Linie von Stöckheim zum Hauptbahnhof ist es zu dem Vorfall gekommen. Auch eine Frau wurde zum Opfer. Das ist bekannt.

Wie die Polizei erst am Donnerstag mitgeteilt hat, beleidigte am Donnerstagmittag, 22. Februar, ein bislang unbekannter Mann mehrere 13-jährige Jugendliche in Braunschweig sexuell und fremdenfeindlich. Nach Angaben der Polizei fand die Tat in der Straßenbahnlinie 1 statt, die aus Stöckheim in Richtung Hauptbahnhof fuhr. Durch das aggressive und abwertende Verhalten des Mannes stünden die Kinder nach wie vor unter dem Eindruck des Ereignisses, so die Mitteilung weiter.

Darüber hinaus soll der unbekannte Täter weitere Fahrgäste, darunter eine namentlich unbekannte Frau, in der Straßenbahn beleidigt haben. Das Verhalten des Täters habe in der Straßenbahn für Aufsehen gesorgt. Um der Situation zu entkommen, verließen die Kinder am Hauptbahnhof die Straßenbahn.

Unbekannter in Braunschweig hatte Getränkekiste bei sich

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden: Ende 20 Jahre alt, blau-graue Hose, grauer Kapuzenpullover, Kapuze aufgesetzt, blonde Haarfarbe, führte eine Getränkekiste mit sich. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sucht nun nach dem unbekannten Täter, der unbekannten Frau und weiteren Zeugen, welche das Geschehen beobachtet haben oder zusätzliche Informationen zur beschriebenen Person liefern können. Hinweise unter (0531) 4762516.

