Salzgitter. Fußball statt Basketball: Kurz vor Olympia wechselt Dennis Schröder die Trikots. Heute Abend steht er in Salzgitter auf dem Fußballplatz.

Damit hat am Mittwochabend wohl keiner gerechnet: Dennis Schröder kickt beim Fußball-Landesligisten FC Germania Bleckenstedt. Für viele eine Überraschung! Im Nachholspiel ihres Klubs am Mittwochabend gegen den 1. SC Göttingen 05 am heimischen Zolldamm läuft der 30-jährige NBA-Profi der Brooklyn Nets und Basketball-Weltmeister 2023 für die Bleckenstedter auf.

Ein Coup, der bis zum frühen Abend geheimgehalten worden war - sowohl von Schröder als auch von der Verantwortlichen der Germanen um Trainer Gökhan Arikoglu. Hintergrund: Im Team des Landesligisten kickt Schröders Schwager Daniel Ziolo, mit dessen Schwester Ellen der NBA-Star seit 2019 verheiratet ist. Schröder war in der Vergangenheit häufiger schon als Zaungast bei Bleckenstedter Heimspielen dabei. 20 Minuten vor Spielbeginn zeichnet sich ab, dass der NBA-Star mit der Rückennummer 17 in der Startformation der Germania stehen wird.

Hellblaue Fußballschuhe trägt der NBA-Star Dennis Schröder bei seinem Startelf-Einsatz der 1. Herren vom FC Germania Bleckenstedt. © Jörg Kleinert | Jörg Kleinert

Braunschweiger NBA-Star Dennis Schröder spielt Landesliga-Fußball beim FC Germania Bleckenstedt

30 Minuten vor Spielbeginn tauchte Schröder an der Sportstätte in Bleckenstedt auf. Mit dabei: Seinen Sportrucksack und Kulturbeutel. Er scheint bestens auf seinen Einsatz in der Startelf vorbereitet zu sein.

Zum Spiel: Dennis Schröder kämpt mit dem FC Germania Bleckenstedt um den fünften Platz

Der FC Germania Bleckenstedt steht in der Landesliga Braunschweig aktuell auf dem sechsten Platz, Göttingen auf dem dritten Platz. Sollten die Salzgitteraner die Partie gewinnen, können sie einen Platz gutmachen, zwei, wenn sie mit zwölf Toren Unterschied gewinnen. Für Göttingen hingegen würde ein Sieg der zweite Tabellenplatz bedeuten.