Braunschweig. Die A2 ist in Folge des Auffahrunfalls beim Kreuz Braunschweig-Nord in Richtung Berlin voll gesperrt. Ein Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt.

Einen Unfall mit zwei beteiligten Lkw hat es am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr auf der Autobahn 2 zwischen dem Kreuz Braunschweig-Nord und der Anschlussstelle Braunschweig-Flughafen gegeben – ein Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt. Nach Angaben einer Polizeisprecherin kam es am Stauende zu einem Auffahrunfall. Der Stau wurde durch einen weiteren Unfall mit zwei Lkw im Baustellenbereich ausgelöst. Hier gab es keine Verletzten, diese Unfallstelle ist mittlerweile aufgelöst.

Bei dem Folgeunfall am Stauende wurde der Fahrer des hinteren Lkw im Fahrzeug an den Beinen eingeklemmt. Die Feuerwehr konnte ihn mit schweren technischen Geräten befreien. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Fahrer des vorderen Lkw erlitt einen Schock und wurde leicht verletzt. Die Einsatzkräfte waren aufgrund des ersten Unfalls schnell vor Ort.

Die A2 ist aufgrund der Bergungsarbeiten ab dem Kreuz Braunschweig-Nord in Richtung Berlin voll gesperrt. Momentan staut es sich auf der A2 bereits bis hinter die Anschlussstelle Braunschweig-Watenbüttel. Die Staulänge beträgt etwa drei Kilometer.

