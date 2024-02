Braunschweig. Ab dem Kreuz Wolfsburg/Königslutter ging nichts mehr: Montagfrüh hat es gleich zwei schwere Unfälle gegeben. Auch auf den Umleitungen stockte es.

Die Autobahn 2 ist Montagfrüh für einige Stunden zwischen dem Kreuz Wolfsburg/Königslutter und der Anschlussstelle Braunschweig-Ost gesperrt gewesen. Betroffen war die Fahrtrichtung Braunschweig. Bis zum Morgen liefen Bergungsarbeiten.

In der Nacht seien zunächst zwei Autos kollidiert – eines davon habe sich überschlagen. Anschließend ereignete sich noch ein Folgeunfall, wie eine Polizei-Sprecherin auf Nachfrage mitteilte.

Autofahrerinnen und -fahrern wurde geraten, das Gebiet weiträumig zu umfahren – beispielsweise über die Umleitung 8, also über die Autobahn 39 nach Flechtorf und dann über die Landesstraße 295 durch Lehre. Diese Strecke war am Morgen jedoch überlastet: Die Verkehrsmanagementzentrale zeigte drei Kilometer stockenden Verkehr an. Auch auf der A39 bei Rautheim stockte es vor der Baustelle.