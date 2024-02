Braunschweig. Am 19. und 20. Februar bleiben die Busse und Bahnen der Braunschweiger Verkehrs-GmbH erneut im Depot. Mit diesen Einschränkungen müssen Sie rechnen.

Die BSVG wird am Montag, 19. Februar, und Dienstag, 20. Februar, erneut von Betriebsbeginn bis Betriebsende bestreikt. Laut einer Pressemitteilung der BSVG müssen Busse und Bahnen deshalb im Depot bleiben. Einschränkungen gelten für den Linienverkehr, das heißt alle Stadtbahnlinien sowie alle Buslinien mit einer 400er-Nummer und Anruf-Linien-Taxis, so die BSVG. Auch der Service-Point am Hauptbahnhof und das Service-Center am Bohlweg seien geschlossen. Die Service-Hotline ist eingeschränkt von 6 bis 14 Uhr erreichbar.

Nicht von den Streiks betroffen sind Schulbusse, die direkt zu den Grundschulen fahren. Aktuelle Informationen gibt es unter www.bsvg.net.

