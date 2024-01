Süpplingen. „Politische Unzufriedenheit“ rollt über die Straßen des Kreises. Die Süpplinger Organisatorin erklärt, was sie antreibt.

Unter dem Motto „Politische Unzufriedenheit“ rollte am Samstag ein beleuchteter Fahrzeugkorso aus Traktoren, Lastwagen, Pkw und Zweirädern durch den Landkreis Helmstedt. „Wir hatten eine Demonstration von 150 bis 200 Fahrzeugen angemeldet“, sagt Veranstalterin Verena Hendus. „Dass es am Ende doppelt, wenn nicht dreifach so viele Fahrzeuge waren, damit hätte keiner rechnen können“, zeigt sich die 44 Jahre alte Süpplingerin begeistert von der Resonanz.