Braunschweig. Die Volkswagen-Halle verwandelt sich im Sommer in einen großen Lego-Spielplatz. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 15.000 Menschen.

In den USA feiert die riesige Lego-Sause schon seit Jahren große Erfolge. In diesem Jahr macht das Brick-Fest Live erstmals auch Station in Europa – und kommt im Sommer nach Braunschweig. Von Freitag, 12. Juli, bis Sonntag, 14. Juli, verwandelt sich die Volkswagen-Halle in einen großen Abenteuerspielplatz. Mehr als eine Million Lego-Bausteine laden zum Bauen und Spielen ein, die Gäste können sich aber auch mit lebensgroßen Lego-Modellen fotografieren lassen.

Beim Derbyrennen sausen selbstgebaute Fahrzeuge auf einer mehr als zehn Meter langen Rampe hinab. © FMN | Brick-Fest Live

Konkret soll es, wie der Braunschweiger Veranstalter Undercover auf Nachfrage mitteilt, im Innenraum, dem Foyer und weiteren Nebenflächen mehrere Möglichkeiten zum Austoben und Gestalten geben. Aus dem Brick-Pit, einem riesigen Baustein-Bad mit Hunderttausenden Lego- und Duplosteinen, können die Besucher besondere Kunstwerke schaffen. Im Mario-Brothers-Bereich sind sie eingeladen, in die Welt von Super Mario, Luigi und Yoshi einzutauchen und eigene Levels zu bauen, in der Glow-Zone können die Besucher mit Bausteinen gestalten, die unter Schwarzlicht leuchten. Eine Graffiti-Wand lädt dazu ein, Kunstwerke mit Lego-Steinen zu bauen. Und dann gibt es noch ein riesiges Bodenmosaik, an dem sich jeder mit einem Beitrag beteiligen kann, und das Derbyrennen, bei dem sich mehrere selbstgebaute Fahrzeuge auf einer mehr als zehn Meter langen Rampe duellieren können.

Auch interessant

Shows in Niedersachsen: Ein Ticket, so teuer wie eine Wohnungsmiete Von Stefan Lienert

Leuchten unter Schwarzlicht: In der Glow-Zone werden ganz besondere Erlebnisse möglich. © FMN | Brick-Fest Live

Zeitslots buchbar für das große Lego-Fest in Braunschweig

Die VW-Halle hat am 12. Juli von 13 bis 19 Uhr, am 13. Juli von 10 bis 20 Uhr und am 14. Juli von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Die Besucher haben die Möglichkeit, stündliche Einlassslots zu buchen, die Verweildauer kann individuell bestimmt werden, so Undercover. Die stündlichen Einlassslots seien limitiert auf 700 Personen. Insgesamt kalkulieren die Veranstalter mit 15.000 Lego-Fans.

An der Graffiti-Wand können die Besucher ihren Namen oder ein anderes besonderes Design produzieren. © FMN | Brick-Fest Live

Die Ticketpreise sind an allen Tagen und zu allen Zeitslots gleich. Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt, ermäßigte Einzelkarten für Kinder bis 14 Jahren kosten 23,20 Euro, der Preis fürs reguläre Ticket liegt bei 28,60 Euro. Familientickets gibt es zum Preis von 82 Euro für zwei Erwachsene und zwei Kinder oder einen Erwachsenen und drei Kinder. Und auch verschiedene Sondertickets sind verfügbar: Flex-Tickets, die einen flexiblen Einlass am gebuchten Tag garantieren, kosten 34 Euro. Ein Vip-Ticket zum Preis von 44 Euro beinhaltet etwa einen frühen Eintritt, 30 Minuten vor erstem Einlassslot, oder einen flexiblen Einlass sowie ein Vip-Abzeichen und exklusiven Content auf der Spielfläche. Karten gibt es bei der Konzertkasse, bei Unxdercover und allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Auch interessant

Das sind die 10 teuersten Festivals in Niedersachsen 2024 Von Stefan Lienert

Im gigantischen Brick-Pit ist es möglich, in die Lego-Vielfalt einzutauchen oder mit den Steinen, Kunstwerke zu bauen. © FMN | Brick-Fest Live

Mehr wichtige Nachrichten aus Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: