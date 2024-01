Braunschweig. Nach der Trennung von BMG macht Firmenchef Michael Schacke Rilana Sandelmann (31) zur Co-Geschäftsführerin. Was sich noch ändert.

Im 33. Jahr ihres Bestehens sortiert sich die Braunschweiger Veranstaltungsagentur Undercover neu. Vor drei Jahren hatte das Berliner Musikunternehmen BMG eine Mehrheitsbeteiligung von 51 Prozent an der GmbH erworben. Kurz vor Weihnachten 2023 gaben beide Unternehmen bekannt, dass sie sich wieder trennen. Firmengründer Michael Schacke (53) ist damit wieder alleiniger Uncdercover-Gesellschafter. Aber er holt sich eine neue Co-Geschäftsführerin an die Seite: seine bisherige Marketingchefin Rilana Sandelmann (31). Welche Aufgaben sie künftig bekommt, was sich bei Undercover personell und strategisch noch ändert, und was die Trennung von BMG zu bedeuten hat, erläutern Schacke und Sandelmann im exklusiven Interview.