Braunschweig. Das „Feuerwerk der Turnkunst“ lockt mit drei Shows rund 16.500 Besucher an. Im nächsten Jahr werden es deutlich weniger.

23 Städte stehen in diesem Winter auf der Liste der Crew vom „Feuerwerk der Turnkunst“. Braunschweig war nur eine Station, aber eine bedeutende: Gleich drei Shows in der Volkswagen-Halle standen auf dem Plan der aktuellen Heartbeat-Tour, rund 16.500 Besucher kamen. Wie in vielen anderen Städten gab es auch hier immer wieder begeisterten Applaus für die Künstler. Wer in einem Jahr dabei sein möchte, sollte sich seine Tickets früh sichern.