Braunschweig. An Ostern wird das Millenium-Event-Center erstmals zum Ballermann. Ein beliebtes Event wird dafür aus Braunschweigs Veranstaltungskalender gestrichen.

Seit Samstag ist diese Nachricht offiziell: Braunschweig bekommt in diesem Jahr ein weiteres neues Musikevent. Am Ostersonntag, 31. März, findet erstmals im Millenium-Event-Center am Madamenweg das „Oster-Malle-Indoor-Festival“ statt. Von 18 bis 3 Uhr treten in der Halle acht Stars aus der Mallorca-Szene auf, für bis zu 2000 Menschen ist Platz.

Im Gegenzug beerdigen die Veranstalter bereits nach nur einer Saison „Braunschweig Olé“, das im Mai vor 5000 Fans im Raffteichbad stattfand – aus Kostengründen, wie unsere Zeitung erfährt. Die Open-Air-Mallorca-Party findet im August stattdessen in Hannover statt.

Acht Künstler aus der Mallorca-Szene sind dabei

Aber auch beim Braunschweiger Event, die Macher sprechen vom „größten Mallorca-Indoor-Festival der Region“, sind viele Top-Acts vom Ballermann dabei. Isi Glück, die im vergangenen Jahr gemeinsam mit Honk! den Hit „Delfin“ landete, steht genauso im Line-Up wie Julian Sommer, zu dessen Repertoire der Ohrwurm „Peter Pan“ zählt. Außerdem: Ingo ohne Flamingo, Rumbombe, Killermichel, Calvin Kleinen und Specktakel. Dazu Schürze, der vor zwei Jahren mit DJ Robin den äußerst kontrovers diskutierten Partyschlager „Layla“ veröffentlichte. Christian Schall moderiert die Veranstaltung. Dazu gibt es mehrere Bars, Cocktailzonen und Imbissstände.

Wie uns Veranstalter Joel Hartmann bestätigte, soll die Mallorca-Sause ab sofort immer am Ostersonntag in Braunschweig stattfinden. Tickets gibt es ab 19,99 Euro plus Gebühren bei Eventim-Light. Ein Vip-Ticket, das zu Zugang zum Buffet und einem separaten Bereich bietet, gibt es für 99,99 Euro plus Gebühren.

Es ist das zweite neue Festival, auf das sich die Musikfreunde in der Löwenstadt in diesem Jahr freuen dürfen: Im Raffteichbad findet erstmals an Pfingsten das Lost-Place-Festival statt. Bis zu 7000 Fans können hier zu EDM-Beats vor mehreren Bühnen tanzen.