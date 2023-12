Braunschweig. Wer hatte Grün? Das beschäftigt die Polizei bei den Ermittlungen zu einem Unfall am Samstag. Die Beteiligten kamen ins Krankenhaus.

Auf dem Rudolfplatz in Braunschweig ist es am späten Samstagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert sind. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 45-Jähriger mit seinem Renault Twingo auf der Hildesheimer Straße in Richtung Rudolfplatz und wollte anschließend in die Goslarsche Straße einfahren. Da die dortige Ampel für den geradeaus fahrenden Verkehr Grünlicht gezeigt haben soll, sei er unvermindert in die Kreuzung eingefahren.

Zeitgleich fuhr von rechts, vom Sackring kommend, eine 26-Jährige mit ihrem VW-Golf in die Kreuzung ein. Auch sie gab an, die Ampel bei Grün passiert zu haben. Infolge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Sowohl die 26-Jährige als auch der 45-Jährige kamen bei dem Unfall verletzt in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Beamten suchen nun nach Zeugen, die Angaben zum Hergang des Unfalls machen können, insbesondere zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt. Hinweise: (0531) 4763935.

Zwei Taschendiebstähle in Braunschweig

In Braunschweig haben sich am Samstag zwei Taschendiebstähle ereignet. Opfer waren zwei Seniorinnen. Wie die Polizei schreibt, kaufte in einem Fall eine 83-Jährige in einem Supermarkt an der Otto-von-Guericke-Straße ein. Ihr Portemonnaie hatte sie in einen Jutebeutel gelegt und diesen an ihren Rollator gehängt. An der Kasse musste sie feststellen, dass ihr der Beutel samt Inhalt gestohlen wurde. Neben dem Bargeld der Braunschweigerin waren auch diverse Papiere weg.

Am selben Tag fuhr eine 71-Jährige mit der Straßenbahn zu einem Supermarkt an der Elbestraße. Auch sie hatte eine Tasche mit ihrer Brieftasche an ihren Rollator gehängt. Als sie den Supermarkt erreichte, stellte sie fest, dass ihre Tasche offenstand. Ihr wurde die Brieftasche mit Bargeld und Dokumenten entwendet.

Falscher Trödelsammler in Mascherode unterwegs

Ein Unbekannter hat am Montagnachmittag an der Haustür einer 83-jährigen Braunschweigerin in Mascherode geklingelt und sich bei ihr erkundigt, ob die Frau Trödel zu verkaufen habe. Gemeinsam gingen sie zunächst in den Keller des Hauses und anschließend in die Wohnräume der Dame. Als der Mann sich nach weiteren Verkaufsgegenständen erkundigte, ging die Dame erneut kurz in den Keller. Als sie in die Wohnung zurückkam, fehlte von dem Unbekannten jede Spur. Außerdem musste die Dame feststellen, dass ihr Schmuck gestohlen wurde. Sie rief die Polizei.

Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein. Die Schadenshöhe ist unbekannt. Der etwa 40-jährige Täter trug eine hellblaue Jacke und ein dunkles Cap. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu dem Mann oder zu einem genutzten Fahrzeug geben können. Hinweise: (0531) 4762516.

red