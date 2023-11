Braunschweig. Am Donnerstag gibt es an der TU Braunschweig einen Science Slam. Ein Thema dürfte Braunschweiger besonders interessieren.

Wer ist der wortgewandteste Wissenschaftler Deutschlands? Die Ideen-Expo, ein Jugend-Event für Technik und Naturwissenschaften, lädt in diesem und im nächsten Jahr wieder zur Science-Slam-Saison ein. Am Donnerstag, 30. November, treten sechs Slammer im Audimax der TU Braunschweig gegeneinander an, heißt es in einer Mitteilung. Die Show beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.