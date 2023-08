Bundesweite Roadshow zur Ideen-Expo macht Station in Peine

Peine Das Jugend-Event für Technik und Naturwissenschaften Ideen-Expo war mit einer Roadshow in Peine. Was es bei der Mitmach-Ausstellung zu sehen gab.

Die Ideen-Expo verkürzt die Wartezeit auf das nächste Event im Sommer 2024 und tourt mit einer Roadshow durch ganz Deutschland. Am Donnerstag machte sie in Peine Halt, teilt die Ideen-Expo GmbH mit. Hier habe sie die Schülerinnen und Schüler der Integrierten Gesamtschule (IGS) Peine mit Mitmach-Exponaten begeistert.

. Der Pressemitteilung zufolge werden dort auch wieder tausende Besucherinnen und Besucher aus Peine erwartet.

„Die Roadshow ist immer wie eine ganz kleine Ideen-Expo direkt vor Ort. An Bord haben wir diesmal so viele Exponate wie noch nie“, wird Martin Brüning, Geschäftsführer der Ideen-Expo, zitiert. Man zeige zum Beispiel, wie der Hochgeschwindigkeitszug Hyperloop funktioniert oder wie mit einem Exoskelett schwere Gegenstände spielend leicht hochgehoben werden können.

Das Ziel bleibe, dass Jugendliche mit Freude spielerisch lernen, wie unterschiedliche Technologien funktionieren und sehen, wie viel Mint – also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik – in ihrem Alltag steckt. Man mache mit dem Trailer bei den Expertinnen und Experten von morgen Halt, die in den Unternehmen dringend benötigt würden, sagt Brüning der Mitteilung zufolge weiter. Auch die Peiner Landtagsabgeordneten Julius Schneider (SPD) und Christoph Plett (CDU) besuchten den Angaben zufolge den Roadshow-Stand an der IGS Peine und probierten Exponate aus.

Bundesweit 70 Roadshow-Stationen

Insgesamt gebe es in diesem und im kommenden Jahr bundesweit 70 Roadshow-Stationen. Die Ideen-Expo-Roadshow tourt seit dem 15. August durch ganz Deutschland, heißt es, besucht neben Landeshauptstädten viele weitere Städte und Kommunen und macht dabei Station an zahlreichen Schulen.

Die nächste Ideen-Expo findet vom 8. bis 16. Juni 2024 auf dem Messegelände Hannover statt. Im vergangenen Jahr hatte das Jugend-Event den Angaben zufolge 425.000 Besucherinnen und Besucher aus ganz Deutschland.

red

