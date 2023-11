Braunschweig. In der Nacht zu Mittwoch wollen Polizeibeamte ein Auto auf der A2 bei Braunschweig kontrollieren. Der Fahrer versuchte, zu entkommen.

Am frühen Mittwochmorgen gegen 2.30 Uhr haben Beamte der Autobahnpolizei versucht, den Fahrer eines BMW X5 zu kontrollieren. Daraus wurde jedoch eine Verfolgungsfahrt. Wie die Polizei mitteilt, signalisierten die Polizisten in Höhe Braunschweig-Flughafen, dass der BMW-Fahrer anzuhalten habe. Zunächst fuhr der Mann auf dem Verzögerungsstreifen der Abfahrt Flughafen. Plötzlich beschleunigte er jedoch und flüchtete über die Autobahn 2 in Richtung Berlin.

Mann flieht vor Braunschweiger Autobahnpolizei – Festnahme in Volkmarode

Die Polizisten starteten die Verfolgung. In Höhe Braunschweig-Ost bremste der Fliehende sein Auto stark ab, um im letzten Moment die Autobahn zu verlassen. Er fuhr auf die Landesstraße 295 in Richtung Dibbesdorf ab, um schließlich in Volkmarode rechts in das Wohngebiet Ziegelwiese abzubiegen.

Dort krachte er mit dem BMW gegen ein parkendes Auto, bevor er in einer Sackgasse zum Stehen kam. Zu Fuß flüchtete der Mann über anliegende Grundstücke und legte sich unter ein Gebüsch. Dort fanden ihn Polizisten – er ließ sich widerstandslos festnehmen. Sie nahmen ihn in Gewahrsam.

BMW war in Hannover gestohlen worden

Die Polizei fand heraus, dass das Fluchtauto in Hannover gestohlen worden war. Zudem ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.

Der Festgenommene muss sich laut Polizei unter anderem wegen des Kfz-Diebstahls, illegalen Straßenrennens, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Drogeneinfluss verantworten.

red