Zwei Autos kollidieren auf A2 bei Helmstedt – Vollsperrung

Auf der A2 Richtung Berlin kam es am Sonntagnachmittag zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Pkw kollidierten.

Am Sonntagnachmittag ist es auf der Autobahn 2 in Höhe Helmstedt-Ost zu einem Verkehrsunfall gekommen. Das berichtet die Feuerwehr Helmstedt. Demnach sind gegen 14.58 Uhr zwei Pkw in Fahrtrichtung Berlin im Einfahrtsbereich der Baustelle kollidiert. Durch das Trümmerfeld und auslaufende Betriebsmittel musste die Autobahn zeitweise voll gesperrt werden.

Zwei Personen wurden verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt. Die Feuerwehr nahm auslaufende Betriebsmittel auf und klemmte die Batterien ab. Nach rund einer Stunde konnte die Einsatzstelle der Autobahnpolizei übergeben werden.

red

