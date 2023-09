Braunschweig Was war da los? Über Dibbesdorf, Volkmarode und Querum im Osten Braunschweigs kreiste am Mittwochabend ein Hubschrauber. Das ist der Grund.

Über Braunschweig kreiste am Mittwochabend ein Hubschrauber (Symbolfoto).

Polizei Braunschweig Darum kreiste am Mittwochabend ein Hubschrauber über Braunschweig

Für etwa 30 Minuten ist am Mittwochabend über dem Osten Braunschweigs ein Hubschrauber gekreist. Wie uns Leser berichteten, war vor allem die Region um Querum, Dibbesdorf und Volkmarode betroffen.

Unsere Zeitung erfuhr auf Nachfrage von Bundespolizei und Landespolizei den Grund: In einer Braunschweiger Senioreneinrichtung wird seit Mittwoch eine ältere Frau vermisst. Der Hubschrauber der Bundespolizei half den Kollegen der Landespolizei, die auch am Boden unterwegs war, bei der Suche – allerdings erfolglos. Nach etwa einer halben Stunde, gegen 21.30 Uhr, flog er zu einem weiteren Einsatz – in den Harz.

Wer ist die Vermisste? Keine Angaben der Polizei

Zur Senioreneinrichtung und zur vermissten Person machte die Polizei keine weiteren Angaben.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de