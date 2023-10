„Letzte Generation“: Farbattacke auf Audimax der TU Braunschweig

Für die Studierenden in Braunschweig beginnt das neue Semester. An der TU Braunschweig hat die „Letzte Generation“ diesen Termin für einen auffälligen Klima-Protest genutzt: Wie die Gruppe in einer Pressemitteilung bekanntgibt, zeichnet sie für eine Farbattacke auf die Fassade des „Auditorium Maximum“ (Audimax), des größten Hörsaals der TU Braunschweig, mit oranger Farbe verantwortlich. Die Botschaft, die hinter dem Protest der „Letzten Generation“ steckt, laute dabei: „Die Zeit zum Handeln ist jetzt“, heißt es in der Mitteilung der „Letzten Generation“ zu der Fabattacke in Braunschweig.

Protest der „Letzten Generation“ in Braunschweig: Auch an anderen Unis gab es zuletzt Farbattacken

Ähnliche Farbaktionen gab es in den letzten Tagen an vielen anderen Universitäten. Etwa in Leipzig, Bochum, Düsseldorf, Halle-Wittenberg, Berlin, Lübeck, Wuppertal, Freiburg, Heidelberg, Bremen und Köln. Die Proteste seien, so die „Letzte Generation“, „eine Aufforderung an die Verantwortlichen der Universitäten, als wichtiger Teil der Gesellschaft in der sich rapide zuspitzenden Klimakrise, Position zu beziehen.“

Gerade Universitäten als Orte der Wissenschaft und Bildung mit gesamtgesellschaftlicher Verantwortung „müssen ehrlich und klar die aktuelle Notsituation der Klimakatastrophe beschreiben und die Politik zum Handeln aufrufen. Es geht um die Zukunft der jungen Menschen, für die die Universitäten Verantwortung tragen, in einer lebenswerten, sicheren und gerechten Welt“, so die Botschaft der „Letzten Generation“, gegen deren Klima-Klebe-Proteste die Stadt Braunschweig vor geraumer Zeit eine harte Allgemeinverfügung verhängte, die mit hohen Bußgeldern droht. Zuletzt musste die Stadt diese Allgemeinverfügung jedoch etwas „entschärfen“.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de