Stadt Braunschweig: Bei Ankleben drohen bis zu 3000 Euro Bußgeld

Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ blockierten am 14. Juli in Braunschweig die Konrad-Adenauer-Straße in der Nähe der VW-Halle. Zwei von ihnen hatten sich festgeklebt.

Nach dem Vorbild Nürnbergs geht nun auch Braunschweig härter gegen Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ vor. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werden Versammlungen unter freiem Himmel beschränkt, wenn diese nicht im Vorfeld – wie gesetzlich vorgeschrieben – angezeigt werden. Eine entsprechende Allgemeinverfügung tritt an diesem Donnerstag, 20. Juli, in Kraft und gilt zunächst bis zum 31. August 2023. „Dazu gehört, dass in solchen Fällen die Nutzung von Fahrbahnen für Umzüge und das Ankleben, Festketten, Festbinden oder Niederlassen von Teilnehmenden auf Fahrbahnen untersagt wird“, heißt es in der Pressemitteilung.

Man reagiere damit auf etwa 20 solcher Aktionen in den vergangenen Monaten. Die Klimaaktivisten haben seit Mai 2022 mehrere Straßen blockiert, unter anderem den Bohlweg, den Altewiekring und zuletzt die Konrad-Adenauer-Straße am Europaplatz. Außerdem haben in den letzten Wochen mehrere unangekündigte Protestmärsche („Slow Walks“) auf Straßen der Innenstadt stattgefunden.

Bei Verstößen gegen die Verfügung müssen Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Ordnungswidrigkeitsverfahren und Bußgeldern bis zu 3000 Euro rechnen.

Stadt Braunschweig: Versammlungen müssen vorher angezeigt werden

Weiter heißt es: „Mit der Allgemeinverfügung möchte die Stadt Braunschweig die Teilnehmenden und Verantwortlichen dazu bewegen, derartige Versammlungen im Vorfeld anzukündigen, damit – wie gesetzlich vorgesehen – im Interesse aller Bürgerinnen und Bürger im Vorfeld zum Beispiel Kooperationsgespräche zwischen Veranstalter und Ordnungsbehörde geführt werden können.“

Ziel sei es, das gesetzlich verbriefte Recht der Versammlungsfreiheit in Einklang zu bringen mit der Sicherstellung der öffentlichen Ordnung. Dazu gehöre etwa die Sicherheit aller Menschen im Straßenverkehr sowie die Gewährleistung von Rettungsfahrten von Feuerwehr und Rettungsdiensten. „Die Koordinierung von Versammlungen im öffentlichen Straßenraum und mit dem übrigen Stadtgeschehen (etwa durch Umleitungen, Alternativrouten, etc.) ist der Versammlungsbehörde zudem nur möglich, wenn ihr Zeit und Umfang der Aktionen bekannt sind“, erläutert die Stadtverwaltung.

Allgemeinverfügung in Braunschweig soll der Gefahrenabwehr dienen

Die Teilnehmenden beziehungsweise faktischen Versammlungsleiterinnen und -leiter seien vor Ort wiederholt auf die Anzeigepflicht der Versammlungen hingewiesen worden. „Dennoch haben sie mehrfach zum Ausdruck gebracht, solche unangekündigten Versammlungen weiterhin durchführen beziehungsweise daran teilnehmen zu wollen.“ Daher habe die Stadt als Ordnungsbehörde in Abstimmung mit der Polizei entschieden, mit der Allgemeinverfügung präventiv im Sinne der Allgemeinheit und der Gefahrenabwehr tätig zu werden.

Wie Stadtsprecher Adrian Foitzik auf Anfrage erläutert, ist aufgrund der Allgemeinverfügung die Lage bereits zum Versammlungsbeginn für alle klar. „Die Polizei muss nicht erst vor Ort (mündlich) Beschränkungen gegen einzelne Personen verfügen“, erläutert er. Sie müsse nur noch die Personalien der „Regelbrechenden“ feststellen und als Ordnungswidrigkeiten-Anzeige an die Bußgeldstelle schicken. „Ob und wie die Polizei vorgeht (z. B. Wegtragen), ist die Entscheidung der Kollegen der Polizei vor Ort im konkreten Fall.“

