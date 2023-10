Das ist neu zum Wintersemester an der TU Braunschweig

Braunschweig Die wichtigsten Termine, drei neue Studiengänge und was sonst noch wissenswert ist zum Wintersemester an der TU Braunschweig.

Das Wintersemester an der TU Braunschweig beginnt! Für etwa 3000 Bachelor- und Masterstudierende geht‘s am Montag los mit der Vorlesungszeit. Zum Semesterstart gibt’s von uns die wichtigsten Fakten inklusive einer Übersicht über besondere Veranstaltungen an der Hochschule, neue Studiengänge. Auf unserer Webseite gibt es zudem einen Guide, wo Studierende am besten feiern gehen können.

Anzahl der Bachelor-Studierenden steigt an der TU Braunschweig

Die Anzahl der Studienanfänger an der TU steigt im Vergleich zum Vorjahr, wie die Uni auf Anfrage unserer Zeitung vermeldet: Mit 1.927 Studienanfängerinnen und -anfängern (Stand 16.10.) haben sich etwas mehr als im letzten Wintersemester für einen der 35 Bachelorstudiengänge und den Staatsexamen-Studiengang Pharmazie entschieden.

Die meisten „Erstis“ haben die Bachelorstudiengänge Architektur (177), Informatik (147), Maschinenbau (133) Germanistik (2-Fächer-Bachelor) und Wirtschaftsinformatik (106) gewählt. Der 2-Fächer-Bachelor Germanistik hat mit über 20 Prozent mehr Studienanfängern als im Vorjahr den deutlichsten Zuwachs der Studiengänge zu verzeichnen. Der Bachelor ist unter anderem Voraussetzung für das Studienziel des Lehramts.

Einen Masterstudiengang fangen zum Wintersemester an der TU etwas mehr als Tausend Studierende an. Auch hier ist die Architektur mit 54 Neulingen Spitzenreiter. Interessant: Die TU hat einen hohen Anteil an internationalen Studienanfängern: 421 davon haben einen im Ausland erworbenen Hochschulabschluss. Insgesamt kommen die meisten „Internationals“ an der TU aus China (965), gefolgt von Syrien (335) und Indien (251).

Drei neue Studiengänge starten im Wintersemester an der TU

Neu an der TU Braunschweig ist nicht nur eine Vielzahl an Studierenden: Zum Wintersemester kann die Uni mit gleich drei neuen Studiengängen aufwarten. Zu ihnen gehören, erstens, der wirtschaftswissenschaftliche Bachelorstudiengang „Technologie-orientiertes Management“: Er soll Nachwuchskräfte ausbilden, die Unternehmen dazu verhelfen, aus innovativen Technologien erfolgreiche Geschäftsmodelle zu entwickeln.

Der interdisziplinäre Ansatz vereint eine wirtschaftswissenschaftliche Herangehensweise mit dem technischen Wissen der Ingenieurwissenschaften. Mögliche Schwerpunkte im Studiengang sind „digitale Märkte“, „Mobilität“, „Ökonomie, Ökologie und Soziales“, „lebenswerte Stadt“ oder „Energie und Ressourcen“.

Zweitens wird es an der TU galaktisch! Denn beim englischsprachigen Masterstudiengang „Solar System Physics“ dreht sich alles um die Erforschung des Sonnensystems. Die Studierenden erforschen die Himmelskörper des Sonnensystems mittels Teleskopen und Raumsonden, die teils selbst im Weltraum angesiedelt sind.

Drittens und ebenfalls als englischsprachiger Masterstudiengang neu angeboten wird „Quantum Technologies in Electrical and Computer Engineering“. In dem Studiengang lernen Studierende Quantentechnologie anzuwenden. Der Studiengang findet im Verbund mit der Leibniz Universität Hannover statt. Quantentechnologie verspricht unter anderem Computer hervorzubringen, die um ein Vielfaches leistungsstärker sind als unsere heutigen Rechner.

Die wichtigsten Termine im Wintersemester an der TU Braunschweig

Auch in diesem Semester gibt es eine Vielzahl von Veranstaltungen, die teils auch für Menschen außerhalb der TU interessant sind:

Am Montag, 23.10, findet für Studienanfänger eine Erstsemesterparty im Kufa Haus (Westbahnhof) statt, organisiert vom AStA

Am 25. Oktober findet ein Fahrradverkauf auf dem Universitätsplatz statt.

Am 11. November findet der Campusflohmarkt im Grotrian statt, organisiert vom AStA.

Das Hochschulsportzentrum bietet am 25.10. in der Sporthalle Beethovenstraße ein Erstsemestervollyballtunier an.

Am 1. November findet ein International Lunch Break in der Mensa 1 statt. Alle internationalen Studierenden sind eingeladen, am internationalen Tisch in der Mensa 1 gemeinsam Mittag zu essen und Mitstudierende kennenzulernen.

Bis zum Ende des Jahres findet weiter dienstags von 14:30 bis 18 Uhr der Wochenmarkt auf dem Campus statt.

Außerdem gibt es in diesem Semester eine Ringvorlesung zum Thema Klimaschutz mit dem Titel „TU for Future“. Der erste Vortrag zum Thema „Nachhaltigkeit – Was ist das eigentlich?“ findet am 25.10. von 18.30 bis 20 Uhr im Audimax statt.

In das Wintersemester fällt auch das 275-jährige Bestehen der Universitätsbibliothek der TU. Ein Festakt dazu findet am 23. 11. statt.

