Braunschweig. Es gibt immer mehr Einbrüche in Kitas und Schulen in Braunschweig, berichtet die Stadt. Was jetzt dagegen getan wird.

Die Stadt Braunschweig vermeldet einen Anstieg an Einbrüchen in städtische Gebäude (Symbolbild).

Kriminalität Immer mehr Einbrüche in Schulen und Kitas in Braunschweig

Die Stadt verzeichnet nach eigenen Angaben seit einigen Monaten einen gravierenden Anstieg von Einbrüchen in städtische Gebäude wie Schulen, Kindertagesstätten, Jugendfreizeiteinrichtungen und Vereinsheime. Die Beute ist jeweils gering, die verursachten Sachschäden am Gebäude und den Einrichtungen belaufen sich jedoch auf rund 55.000 Euro allein in den ersten vier Monaten dieses Jahres, heißt es in einer Mitteilung.

Geografische Schwerpunkte ließen sich nicht feststellen. Vereinzelt seien Gebäude ohne erkennbaren Grund bereits mehrfach aufgebrochen worden.

Wie die Stadt mitteilt, hat sie die Nutzer der Gebäude darauf hingewiesen, dort keine Wertgegenstände wie etwa Geldkassetten zu lagern. Die Verwaltung stehe in Kontakt mit der Polizei, um eine Präventionsstrategie zu entwickeln. Ebenso habe die Stadt aus den Einbrüchen bauliche Maßnahmen zur Vorbeugung abgeleitet, und es würden verstärkt Alarmanlagen in den Gebäuden installiert. Darüber hinaus führe eine Sicherheitsfirma verstärkt Revierkontrollen an Gebäuden durch.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de