Handtaschendiebstahl am Braunschweiger Ringgleis

Braunschweig. Mit dem Rad fuhr der Täter an sein Opfer heran und riss an der Handtasche. Seit April häufen sich diese Taten.

Seit Ende April kommt es im Braunschweiger Stadtgebiet vermehrt zu Handtaschendiebstählen - meist nach ähnlichem Muster, so wie auch zuletzt am Ringgleis: Am Dienstagabend ging eine 66-jährige Braunschweigerin gegen 20 Uhr von der Hildesheimer Straße auf dem Ringgleis in Richtung Triftweg.

Plötzlich bemerkte sie, wie jemand an ihrer Handtasche zog. Ein Fahrradfahrer fuhr an ihr vorbei, riss an ihrer Umhängetasche und versucht sie zu stehlen. Da sich die Dame an der Tasche festhielt, stürzte sie und wurde wenige Meter auf dem Boden hinter dem Fahrrad hergezogen.

Der Fahrradfahrer lies von seinem Vorhaben ab und flüchtete unerkannt. Die Frau musste verletzt im Krankenhaus behandelt werden. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und stellte eine Strafanzeige.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich später am Abend. Eine 70-jährige Braunschweigerin verließ gegen 22 Uhr das Einkaufszentrum „Weisses Ross“ und überquerte die Celler Straße. Auf der anderen Straßenseite entriss ihr ein Fahrradfahrer im Vorbeifahren die Handtasche und flüchtete in Richtung Hamburger Straße. Die Dame stürzte und verletzte sich am Knie. Zwei Zeuginnen konnten den mutmaßlichen Täter beschreiben:

kurze, schwarze Harrekurz

geschorener Vollbart

schwarze Kleidung mit voluminöser Jacke

dunkles Mountainbike

Die Kriminalpolizei nahm auch hier die Ermittlungen auf und fertigte eine Strafanzeige. Es entstand ein Schaden in Höhe einer vierstelligen Summe. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise auf die beschriebene Person geben können. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter (0531) 476 2516. red

