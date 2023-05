Braunschweig. Am Herzogin-Anna-Amalia-Platz in Braunschweig geraten 20-30 Jugendliche aneinander. Mehrere Streifenwagen waren nötig, um die Lage zu beruhigen.

Irre Szenen in Braunschweig Jugendliche streiten am Schloss – Schüsse in die Luft

Brenzlige Situation am Braunschweiger Schloss. Eine große Meute Jugendlicher ist am Freitagabend am Herzogin-Anna-Amalia-Platz aneinander geraten. Wie die Polizei berichtet, handelte es sich um 20-30 junge Menschen, die sich offensichtlich stritten, ehe ein 16-jähriger Salzgitteraner seine Schreckschusswaffe zückte und in die Luft schoss.

Mehrere Streifenwagen rückten sofort an. Die Jugendlichen verhielten sich laut Polizei aggressiv und wollten sich nicht kontrollieren lassen. Erst nachdem weitere Streifen eintrafen, beruhigte sich die Situation.

Alle beteiligten Jugendlichen wurden in die Wache des Polizeikommissariat Mitte gebracht. Dort wurden die Eltern informiert, um ihre Kinder abzuholen. Verletzt wurde niemand. Gegen den 16-Jährigen Schreckschuss-Schützen wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

red

