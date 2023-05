Sommerfest in der Autostadt Wolfsburg – Johnny Depp kommt

Wolfsburg. Johnny Depp, Alice Cooper und die No Angels – diese und weitere Stars kommen im Sommer in die Autostadt. Alles über das Programm für Jung und Alt.

„Summer in the Autocity“ lautet das Motto des diesjährigen Sommerfestivals in der Autostadt Wolfsburg. Namhafte Stars, ein buntes Rahmenprogramm und Aktionen, sowie saisonale Kulinarik erwartet die Besucher in der Zeit vom 7. Juli bis 20. August.

In den sechs Wochen treten insgesamt 22 nationale und internationale Stars in dem Themenpark auf. Die Hollywood Vampires mit Johnny Depp und Alice Cooper, Eros Ramazotti, aber auch deutsche Sänger und Sängerinnen wie Nico Santos, die No Angels und die Fantastischen Vier geben sich in Wolfsburg die Ehre.

Angebote für Jung und Alt

„In diesem Sommer bieten wir die volle musikalische Bandbreite – von Pop und Rock über Jazz bis hin zu Gothic Metal.“, so Roland Kalweit, Entertainment Manager der Autostadt.

Besondere Konzertatmosphäre bieten gleich zwei Bühnen: Ab 16 Uhr finden ausgewählte Auftritte auf der kleinen Porsche-Bühne unter dem Eisen-Dach statt. Dann ab 19 Uhr treten die großen Acts auf der „Lagunen-Bühne“ auf. Das komplette Festival-Programm finden Sie hier.

Auch für Kinder, Jugendliche und Familien ist Programm geboten. Bei Bildungs- und Ferienworkshops, Mitmachaktionen, einer Spielwiese und Kletterwand können sich die jungen Besucher austoben.

Alle Stars für 25 Euro erleben

Mit dem Kauf eines Festivaltickets erhält der Gast für den Tag des Konzertes ganztägig freien Eintritt in die Autostadt. Ein Autostadt Festivalticket, unabhängig von dem jeweiligen Künstler, kostet 25 Euro. Alle Festivaltickets sind ab dem 8. Mai online über Eventim buchbar.

