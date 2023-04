Die Autostadt Wolfsburg hat einen neuen Restaurant-Chef

Die Gastronomie der Autostadt in Wolfsburg hat einen neuen Leiter: Seit dem 15. April ist Ronny Lexa Direktor der acht Autostadt-Restaurants, die vom Gastronomieunternehmen Marché Mövenpick betrieben werden. Er folgt auf Markus Greiner, der die Leitung der Volkswagen-Gastronomie übernommen hat.

In seiner neuen Funktion verantwortet er neben dem operativen Tagesgeschäft und der Personalplanung auch die konzeptionelle Weiterentwicklung der Autostadt-Gastronomie, wie es in der Mitteilung des Themenparks heißt. Armin Maus, Vorsitzender der Geschäftsführung der Autostadt, sagt: „Wir begrüßen die Entscheidung von Marché Mövenpick und freuen uns sehr auf die künftige Zusammenarbeit mit Ronny Lexa. Mit ihm hat Marché Mövenpick einen starken Nachfolger gefunden, der schon an der Seite von Markus Greiner eine Säule der Gastronomie in der Autostadt war. Er kennt die Autostadt bestens und ist hoch angesehen. Gleichzeitig danken wir Markus Greiner herzlich für seinen Einsatz in den vergangenen Jahren.“

24 Jahre Erfahrung in der Gastronomie

Oliver Altherr, Geschäftsführer von Marché International, sagt: „Wir freuen uns, dass wir mit Ronny Lexa einen hoch qualifizierten Gastgeber als neuen Direktor intern gewonnen haben. Seine Expertise und Erfahrung stehen nicht nur für Kontinuität, sondern werden maßgeblich zur zukünftigen Weiterentwicklung unserer gastronomischen Konzepte in der Autostadt beitragen.“

Der ausgebildete Hotelfachmann Ronny Lexa ist seit dem 1. März 2020 als Mitarbeiter von Marché Mövenpick in der Autostadt tätig, wo er zuletzt als Operation Manager der Gastronomie für das operative Tagesgeschäft der acht Autostadt-Restaurants zuständig war. Zuvor arbeitete er knapp vier Jahre lang in verschiedenen Positionen im Luxushotel Ritz-Carlton in Wolfsburg. Insgesamt weist Ronny Lexa 24 Jahre Berufserfahrung in der Gastronomie vor.

Das sind die Restaurants der Autostadt: Amno, Beef Club „Fire & Salt“, Das Brot, Erste Sahne, Lagune, Esszimmer, Mondo Italiano und Tachometer.

red

