Braunschweig. Der international bekannte DJ legt am Freitag, 28. April, in der Millenium-Halle auf. Wir verlosen Gästelistenplätze.

Oliver Koletzki legt auf der ganzen Welt auf: Jetzt kommt er für ein Event seines Labels „Stil vor Talent“ in seine Heimatstadt Braunschweig zurück.

Kultur in Braunschweig

Kultur in Braunschweig Oliver Koletzki in Braunschweig: Gewinnen Sie Tickets!

Ein internationaler DJ kommt zurück in seine Heimat: Oliver Koletzki, gebürtig aus Braunschweig, ist heute in aller Welt gefragt. Gerade erst hat er beim Coachella-Festival in Kalifornien aufgelegt.

Am Freitag, 28. April, legt er in der Millenium-Halle in Braunschweig auf. Mit dabei sind weitere Acts aus Koletzkis Label „Stil vor Talent“: Township Rebellion, Hidden Empire, Yetti Meissner und Annett Gapstream.

Oliver Koletzki in Braunschweig: Wir verlosen Gästelistenplätze

Wir verlosen drei mal zwei Gästelistenplätze für das Event in der Millenium-Halle. Dafür einfach eine E-Mail mit dem vollständigen Namen an redaktion.online@funkemedien.de schicken. Viel Erfolg!

Regulär kosten die Tickets ab 15 Euro. Start ist um 23 Uhr. Hier geht’s zum Interview mit Oliver Koletzki: Darin erzählt er, wie er an sein zehntes Album rangegangen ist, was er sich von seiner Musik erhofft und welche Strömungen er in der aktuellen, elektronischen Musikszene beobachtet.

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: Hier kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de