Brückenneubau: Behinderungen auf A36 und B4 ab Ende März

Auf der Autobahn 36 und der Bundesstraße 4 in Höhe der Anschlussstelle Braunschweig-Melverode müssen sich Verkehrsteilnehmer zwischen Montag, 27. März und Donnerstag, 6. April, auf Behinderungen einstellen. Darauf weist die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel hin.

Bauarbeiten zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel

Grund ist der Einbau des unterseitigen Brückenschutzes für die Oberleitungen der Stadtbahn. Hierfür wird am Montag, 27. März, ab 7 Uhr der Überholfahrstreifen auf der A36 /B4 in Fahrtrichtung Bad Harzburg gesperrt. Der stadtauswärts fahrende Verkehr kann den Bereich der Brückenbaustelle in den darauffolgenden Tagen somit nur noch einspurig passieren. Die Abfahrt zur Leipziger Straße bleibt zu jeder Zeit geöffnet.

Am Sonntag, 2. April, ab 7 Uhr ist dann eine mehrstündige Vollsperrung der A36 /B4 vorgesehen. Diese betrifft beide Fahrtrichtungen und dauert voraussichtlich bis Montag, 3. April gegen 4.30 Uhr. Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr wird über die Vollsperrung noch gesondert informieren.

Am Montag, 3. April, ab 4.30 Uhr wird abschließend der Überholfahrstreifen in Fahrtrichtung Braunschweig gesperrt sein. Hier müssen sich Verkehrsteilnehmer bis Donnerstagfrüh, 6. April, gegen 4.30 Uhr auf eine einspurige Verkehrsführung mit möglichen Behinderungen einstellen.

Auch die Stadtbahn von Baumaßnahmen betroffen

Ein weiterer Hinweis der Behörde betrifft den Verkehr der Stadtbahn: Der Stadtbahnverkehr wird aufgrund einer zeitgleichen Maßnahme der Braunschweiger Verkehrs-GmbH (BSVG) von Montag, 27. März, Betriebsbeginn bis voraussichtlich Donnerstag, 7. April, Betriebsschluss eingestellt.

Im Zuge der Bautätigkeit der BSVG bleibt während dieses Zeitraums auch die A 36-Abfahrt Braunschweig-Heidberg in Fahrtrichtung Bad Harzburg gesperrt. Der Verkehr wird über die Anschlussstelle Braunschweig-Stöckheim umgeleitet und von dort zur A36 zurückgeführt, um aus Fahrtrichtung Süden die Anschlussstelle Braunschweig-Heidberg zu nutzen. Über den Schienenersatzverkehr informiert die BSVG. Witterungsbedingte Verzögerungen im Bauablauf sind grundsätzlich möglich, wie die Landesbehörde abschließend mitteilt.

red

