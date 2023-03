Braunschweig: Knollis Bausteinwelt verlässt die Schloss-Arkaden

Am 25. März schließt Knollis Bausteinwelt im Basement der Schloss-Arkaden in Braunschweig. Hier ein Foto der Eröffnung 2018.

Nun also doch: „Knollis Bausteinwelt“ in den Schloss-Arkaden in Braunschweig schließt zum Samstag, 25. März. Nachdem die „Spielwarenwelt“ von Knollis bereits im Januar dicht machte, folgt nun auch das Geschäft, das Steckbausteine verschiedener Anbieter im Sortiment hatte. Bis Samstag läuft der Räumungsverkauf, bis Ende März wird die Ladenfläche dann geräumt übergeben

Der Betreiber, Ludwig Knolle, hatte bis zuletzt mit der Vermieterin, der ECE Group GmbH, über eine Verlängerung der Ladenmiete verhandelt. „Leider war der geforderte Mietzins für mich wirtschaftlich nicht darstellbar“, sagt Knolle. Dies sei jedoch nicht der Hauptgrund für die Schließung. Der 69-Jährige hatte geplant, das Geschäft nach Mietverlängerung an eine neue Geschäftsführung zu übergeben. Hier habe sich jedoch kein passendes Personal gefunden.

Knollis eröffnet neues Geschäft außerhalb der Region Braunschweig

Ein Nachfolge-Geschäft an anderer Stelle ist weder in Braunschweig noch der Region geplant. „Ich schließe damit das Kapitel Braunschweig für mich ab“, sagt Knolle, der mittlerweile in Damme bei Osnabrück lebt. Dort geht es nun für ihn weiter, denn in der Innenstadt von Damme eröffnete er am Donnerstag einen neuen Spielzeugladen.

Mit dem Wegzug von Knollis verlieren die Region und die Stadt nicht nur einen weiteren Spielwarenladen, sondern auch eine Inhaberdynastie: In Peine hatte einst der Großvater von Knolle den ersten Spielwarenladen der Familie eröffnet, den Ludwig Knolle in der dritten Generation von seinem Vater übernommen hatte. Mit Start der Schloss-Arkaden eröffnete er 2007 „Knollis Spielwarenwelt“ und 2018 die „Bausteinwelt“ in Braunschweig.

Den Laden in Peine hat er 2019 aufgegeben. Gerade auf die ersten zehn Jahre im Schloss blickt Knolle gern zurück, der sich auch in den Einzelhandelsgremien der Stadt engagierte, lange Zeit etwa als 1. Vorsitzender der Werbegemeinschaft Schloss-Arkaden, die sich in den Arbeitsausschuss Innenstadt einbringt.

Braunschweiger setzt sich für Erhalt des Rizzi-Haus-Mosaiks von Knollis ein

Doch nicht nur für Knolle hängen Erinnerungen an seinem Laden. Aktuell hängt in der „Bausteinwelt“ noch ein Mosaik des Rizzi-Hauses. Das Mosaik aus Bausteinen war 2020 bei einer Spendensammelaktion entstanden. Damals hatten Spender einen Beutel mit Steinen erstehen können, um einen Teil des Bildes zusammenzubauen. Zusammengekommen war eine Spende von 3000 Euro inklusive Beteiligung der Braunschweigischen Landessparkasse und Knolle. Sie war damals an die soziale Gruppenarbeit und Schülergruppenarbeit der Awo gegangen, die in den Stadtteilen Westliches Ringgebiet, Weststadt und Heidberg Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 17 Jahren schulisch unterstützt und auch Freizeitaktivitäten anbietet.

Andreas Linhardt setzt sich nun für den Erhalt des Mosaiks ein. „Es ist ein Stück Stadtgeschichte, das an einen karitativen Zweck erinnert“, sagt er. Linhardts Bestreben ist es deshalb, das Mosaik an ein Museum der Region zu vermitteln, wobei Ludwig Knolle das Kunstwerk spenden und Linhardt den Transport übernehmen würde. Seine Familie hatte sich damals mit 40 der Bausteinblöcke am Mosaik beteiligt.

