Braunschweig. Beim Transfer der Fans aus Bielefeld vom Hauptbahnhof zum Eintracht-Stadion am Sonntag gibt es eine wichtige Änderung. Konsequenzen für Bahnfahrer.

Eintracht Braunschweig Eintracht: Wichtige Änderung am Sonntag am Bahnhof Braunschweig

Mehr als 2000 Fans von Arminia Bielefeld werden zum Kellerduell am Sonntag, 5. März, bei Eintracht Braunschweig erwartet. Ein Entlastungszug nach Braunschweig wird eingesetzt, informiert die Bundespolizei Hannover – und teilt gleichzeitig eine wichtige Änderung mit: In der Vergangenheit wurden ankommende Gästefans durch den Braunschweiger Hauptbahnhof in Richtung Bahnhofsvorplatz geleitet, von wo aus bereitgestellte Shuttle-Busse die Fans zum Eintracht-Stadion fuhren.

Die Bundespolizei informiert, dass am Sonntag diese Shuttle-Busse nicht auf dem Bahnhofsvorplatz stehen werden, sondern auf der gegenüberliegenden Seite des Hauptbahnhofes, auf dem Parkplatz Süd. Von dort aus werden die Fans zum Eintracht-Stadion gefahren.

Eingang Süd des Braunschweiger Hauptbahnhof Sonntag möglicherweise kurz gesperrt

Aus diesem Grund kann es im dortigen Bereich während der An- und Abreise der Fans Störungen und temporären Sperrungen des Ein- und Ausgangs Süd kommen. Die Bundespolizei bittet in diesem Zusammenhang bereits jetzt alle Nutzer des Bahnhofs Braunschweig Hauptbahnhof um Berücksichtigung dieser Hinweise für die eigene Planung und um Verständnis für die möglicherweise entstehenden erforderlichen polizeilichen Maßnahmen.

