Im ehemaligen Parco in Braunschweig gibt es bald wieder Pizzen

In den Räumen des ehemaligen Restaurants Parco am Botanischen Garten werden bald wieder Pizzen gebacken. Nachdem der Betreiber Andreas Brauner seine Pizzeria nach 18 Jahren Ende November 2022 geschlossen hatte, hat sich nun ein neuer Mieter gefunden: das Braunschweiger Unternehmen Pizzawerk. Seit fünf Jahren führt Martin Warmbier seine gleichnamige Pizzeria bereits im Gewerbegebiet an der Daimlerstraße. Sein zweites Restaurant am Botanischen Garten soll voraussichtlich Mitte des Jahres an den Start gehen.

„Wir freuen uns darauf“, sagt Warmbier. Im März soll der Umbau beginnen. „Wenn alles glatt läuft, können wir Anfang oder Mitte Juni öffnen.“ Dafür will er sein Personal von derzeit 10 Beschäftigten auf rund 20 verdoppeln.

Das Ziel: die nachhaltigste Pizza mit Zutaten aus der Region

Die Leidenschaft zur Pizza war es, die Warmbier vor Jahren dazu brachte, ein eigenes Restaurant zu eröffnen. „Die Menschen kommen wegen unserer Pizza ins Gewerbegebiet“, sagt Warmbier. Und für dieses Produkt hat er noch Pläne: „Wir arbeiten an der Nachhaltigkeit und wollen irgendwann die Pizza nur noch mit Zutaten aus der Region herstellen.“ Ein erster Schritt sei bereits gemacht: Das Mehl kommt aus der Hedwigsburger Okermühle im Landkreis Wolfenbüttel. „Das Mehl muss sehr fein sein, damit die Pizzen gelingen. Das ist eine Wissenschaft für sich.“ Auch ruhe der Teig bis zu vier Tage vor der Weiterverarbeitung.

Einen Lieferservice bietet das Pizzawerk nicht an, auch während der Corona-Pandemie hat das Unternehmen nicht darauf gesetzt. Wegen eines zweiten beruflichen Standbeins und „treuen Kunden, die ihre Pizzen bei uns vor Ort abgeholt haben“, habe er auf Hilfen wie Kurzarbeitergeld verzichten können, so Warmbier. „Wir haben die Pandemiezeit sehr gut überstanden.“

Kooperation mit dem Theater Fadenschein

Fortführen möchte Warmbier auch die Kooperation mit dem Theater Fadenschein. Das Theater und die Pizzeria nutzen ohnehin teils die gleiche Infrastruktur, die Toiletten, den Keller, den Hof. Und auch Programme wie „Pizza und Theater“ will Warmbier weiter beleben, wenn das Restaurant an den Start gegangen ist. Als Brauner die Pizzeria Parco aufgegeben hatte, hatte Yvonne Uhlig vom Theater Fadenschein gesagt, dass es wünschenswert sei, wenn wieder Gastronomie die Räume des Parco belebe, da auch viele Theatergäste vor oder nach dem Besuch dort essen gingen. Ab Sommer ist es wieder so weit.

