Braunschweig. Vielbefahrene Ein- und Ausfallstraße zur Braunschweiger City muss jetzt in jede Richtung eine Spur abgeben. Wie geht das?

Bei einer Bürgerinformationsveranstaltung in Braunschweig wird „die für dieses Jahr geplante Querung der Straße Am Wendentor für Radfahrende im Zuge der Wallanlagen“ vorgestellt, hier ein Symbolfoto.

Verkehrswende Braunschweig: Am Wendentor machen Autofahrer für Radfahrer Platz

Jetzt wird’s ernst: Der Umbau der Stadt zur fahrradfreundlichen Stadt nimmt im Zuge der Verkehrswende Fahrt auf. Auf der Straße Am Wendentor in Höhe TU und Verwaltungsgericht soll jetzt eine vielbefahrene Ein- und Ausfallstraße zur Innenstadt in beiden Fahrtrichtungen auf jeweils eine Spur reduziert werden.

Stadt informiert über die Planungen in einer Bürgerinformationsveranstaltung

Hintergrund: Es entsteht dort die geplante Querung für Radfahrerinnen und Radfahrer über den Wallring. Dafür wird Platz für beidseitige neue Radwege benötigt – und für eine neue Ampelanlage. Er soll durch die Schließung zweier Fahrspuren für Autofahrerinnen und Autofahrer gewonnen werden.

Das wird man mit Interesse aufnehmen, aber über die Planungen möglicherweise auch diskutieren wollen. Deshalb lädt die Stadt Braunschweig zu einer Bürgerinformationsveranstaltung zur Wallringquerung am Dienstag, 31. Januar, um 19 Uhr alle interessierten Bürgerinnen und Bürger in den Großen Sitzungssaal im Rathaus, Platz der Deutschen Einheit 1, ein.

Es sollen Radwege nach dem bereits beschlossenen „Braunschweiger Standard“ entstehen

Anhand von Plänen wird dann „die für dieses Jahr geplante Querung der Straße Am Wendentor für Radfahrende im Zuge der Wallanlagen“ vorgestellt.

Es bestehe die Möglichkeit, so die Stadt in einer Pressemitteilung, sich die Pläne bereits vor der Veranstaltung im Internet unter braunschweig.de/strassenplanung anzusehen.

Die Planung beginnt demnach nördlich des Knotens Am Wendentor/Wendentorwall/Am Gaußberg – und endet an der Einmündung Schubertstraße.

Sie umfasst Radwege „mit nach dem vom Rat beschlossenen Braunschweiger Standard“, so die Stadtverwaltung. Außerdem solle nördlich der Einmündung Schubertstraße eine ampelgesicherte Querung für Radfahrer und Fußgänger angelegt werden.

Aus der Pressemitteilung: „Um die Radwege in der entsprechenden Breite (2,30 Meter für Einrichtungsradwege und 3,20 Meter für Zweirichtungsradwege) anlegen zu können, wird die Straßenbreite auf jeweils eine Richtungsfahrbahn reduziert.“

Mehr Nachrichten aus Braunschweig:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de