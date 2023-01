Autobahnpolizei Braunschweig stellt Täter nach Verfolgung

Ein Fahrer hat am frühen Freitagmorgen, versucht sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Mit seinem Pkw war er auf der Autobahn 39 in Richtung Salzwedel unterwegs, teilt die Polizei mit. Als die Beamten der Autobahnpolizei Braunschweig ihn kontrollieren wollten, missachtete er die gegebenen Haltezeichen und flüchtete in Richtung Norden. An der Anschlussstelle Watenstedt verließ er die Autobahn und setzte die Flucht über die Landstraße in Richtung Heerte fort.

Noch vor der Ortschaft verunfallte er ohne fremde Beteiligung in einer Kurve und kam auf einem anliegenden Feld zum Stehen. Der Fahrer und sein Beifahrer verließen das Auto und setzten ihre Flucht zu Fuß fort. Bei einer anschließenden stellten die Beamten nach eigenen Angaben einen 20-jähriger Mann und nahmen ihn fest. Den zweiten Insassen konnte die Polizei bislang nicht ausfindig machen, lautet es weiter in der Mitteilung.

Die Ermittlungen ergaben, dass der Pkw zuvor in Frankreich gestohlen wurde. Zusätzlich fanden die Beamten im Fahrzeug weitere ebenfalls entwendete Kennzeichen. Den Pkw stellten sie sicher. Die Polizei nahm weitere Ermittlungen auf und fertigte mehrere Strafanzeigen.

