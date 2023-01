Schladen-Werla. In die Grundschule in Hornburg im Kreis Wolfenbüttel sind Unbekannte zwischen Mittwoch und Donnerstag eingebrochen. Außerdem: Diebstahl in Cremlingen.

Polizei Unbekannte brechen in Grundschule im Kreis Wolfenbüttel ein

Unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch und Donnerstag in die Grundschule in Hornburg im Kreis Wolfenbüttel eingebrochen. Sie öffneten nach Angaben der Polizei verschieden Schränke und durchsuchten diese. Nach ersten Erkenntnissen stahlen sie eine geringe Menge an vorgefundenem Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter (05331) 9330 entgegen.

Diebstahl aus Cremlinger Rohbau

Kupferkabel haben unbekannte Täter aus einem Rohbau in Cremlingen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gestohlen. Der Wert des Diebesgutes wird mit rund 3000 Euro angegeben, informiert die Polizei. Hinweise können Zeugen auch hier an (05331) 9330 richten.

