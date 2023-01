Braunschweigs Werbejingle-Papst und sozialer Talentförderer

Künstler Billy Ray Schlag und Redakteur Joschka Büchs bei den Aufnahmen für den Podcast Yes BS. Die neue Folge gibt es bei Spotify, Apple Music, in der E-Paper-App und auf braunschweiger-zeitung.de

Es gibt Menschen, die haben einen Beruf und es gibt Menschen, die haben eine Berufung. Beim Braunschweiger Musiker Billy Ray Schlag ist es definitiv letzteres: „Meine beiden Eltern sind Musiker und mein Onkel auch, es war eigentlich immer klar, dass ich auch Musik mache“, erzählt Billy Ray im Podcast „Yes BS“. Sein Vater Volker leitet den Kulturbahnhof Gifhorn.

Nachname ist Programm: Billy Ray Schlag am Schlagzeug für seine Band "Kleopetrol". Foto: Billy Ray SchlaG

Dort stand Billy Ray Schlag schon im Kleinkindalter auf der Bühne, ließ sich von Musikern inspirieren und lernte Klavier und Schlagzeugspielen. Heute ist er Profi-Musiker. Seine Musik kennen wohl die meisten, ohne seinen Namen zu kennen. Denn Billy Ray Schlag produziert mit seiner Firma DamienDamien Werbe-Jingles für große deutsche Marken, wie Lufthansa, Mercedes-Benz oder Edeka. Dafür sitzt er nicht nur im Studio, sondern komponiert auch gerne ganz klassisch an einem alten Flügel, den er mit Freunden in sein Haus geschleppt hat. In die Arbeit involviert ist auch seine Frau Tiana Kruškić, die einem größeren Publikum als Halbfinalistin der Gesangs-Show „The Voice of Germany“ bekannt wurde. Sie singt, er komponiert, so ist die Aufteilung. Doch die musikalische Zusammenarbeit ist für beide anspruchsvoll: „Das ist immer kurz vor der Scheidung“, sagt Schlag im Podcast und lacht, denn beide seien bei der Musik sehr perfektionistisch.

Von Titelmusik für Til-Schweiger-Film bis zu Talentförderung in Braunschweig

Bei der Filmpremiere im Berliner Zoo Palast: (von links) Billy Ray Schlag, Tiana Kruškić und Ian O'Brien-Docker. Das Trio hat den Titelsong zum neuen Til-Schweiger-Film "Lieber Kurt" gemacht. Foto: Filmverleih

Das Paar steuerte zuletzt auch den Titel-Song „Little Things“ für den jüngsten Til-Schweiger-Film„Lieber Kurt“ bei und spielt zusammen in der Band „Kleopetrol“.

In Braunschweig bekannt sind die beiden jedoch als Gründer des Vereins „If A Bird“. Mit dem Verein fördern sie die kreativen Talente marginalisierter Jugendlicher in der Region Braunschweig. Das kann sich sehen, beziehungsweise hören lassen: Zuletzt trat der Verein etwa mit dem Konzert „Soul of Braunschweig“ zum zweiten Mal im Wolters-Applaus-Garten auf. „Wir wollen vor allem den Jugendlichen eine Chance bieten, die Schicksalsschläge erlitten haben oder bisher nur in ihrem Zimmer gesungen haben“, sagt Schlag. Dabei dürfen die Jugendlichen bei If A Bird nicht nur Singen, sondern auch Rappen oder sich in Kameraführung ausprobieren.

„Alternative sein Vater“ statt AfD

Schlag und Kruškić sorgten auch dafür, dass die AfD bis dato keinen Landesparteitag mehr in der Millenium-Halle abhalten konnte. Mit dem Betreiber handelte Schlag einen Deal aus: Seither organisiert sein Verein dort die Veranstaltung „Alternative sein Vater“ bei der verschiedene Jugendgruppen sich gegenseitig austauschen. „Im Gegenzug dazu darf an die AfD ein halbes Jahr vor und nach uns nicht vermietet werden“, schildert Schlag. Für das Engagement bekam der Verein kürzlich die Bürgermedaille der Stadt Braunschweig verliehen.

Schlag glaubt an die Kraft des Soul. Der Song „Soul Power“ von James Brown ist so etwas, wie sein Lebensmotto. Seine beiden Hunde hat er danach benannt („Soul“ und „Power“). Das besondere an der Musikrichtung: „Du kannst nach Kenia oder Kroatien fahren und 15 Musiker zusammentrommeln und je mehr dabei sind, desto geiler wird es. Das funktioniert in keinem anderen Genre.“

25.01.2023: Billy Ray Schlag am Klavier bei Proben für "Soul of Braunschweig". Foto: Mel Rangel

Billy Ray Schlag: „Die Region hat extrem viele Talente“

Braunschweig bezeichnet Schlag als ideale Stadt für seine Projekte mit Jugendlichen. „Hier wird sich gegenseitig unterstützt und niemand hat das Gefühl, das man sich gegenseitig die Fördergelder wegschnappt“. Von der Stadt fühlt er sich gut unterstützt, sieht aber noch Potenzial in der Region. „In der Region gibt es extrem viele Talente. Es braucht nur die richtige Infrastruktur, dann können sich diese Talente entfalten.“

Warum der gebürtige Gifhorner sich mittlerweile in Braunschweig zu Hause fühlt, warum er „Barnabys Blues Bar“ als beste Adresse für Live-Musik in der Stadt betrachtet und welche Geheimtipps der Soul-Musik er hat, erfahrt ihr in der neuen Podcast-Folge von „Yes BS“.

