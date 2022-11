Unbekannte sind in das Vereinsheim eines Kleingartenvereines in Wolfenbüttel eingebrochen.

Polizei Unbekannte brechen in Wolfenbüttler Vereinsheim ein

In das Vereinsheim eines Kleingartenvereines an der Leipziger Straße in Wolfenbüttel sind Unbekannte zwischen Sonntagabend und Montagmittag eingebrochen. Dazu hebelten die Täter eine Terrassentür sowie weitere Türen innerhalb des Vereinsheims auf, teilt die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Täter jedoch nichts. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen derzeit noch keine Informationen vor. Hinweise nimmt die Polizei unter (05331) 9330 entgegen.

red

