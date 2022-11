Dachgeschoss eines Braunschweiger Wohnhauses brannte

Braunschweig. Im Braunschweiger Stadtteil Schapen brach am Dienstag ein Feuer in einem Schuppen aus und griff auf ein Wohnhaus über.

In einem Schuppen im Braunschweiger Stadtteil Schapen ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Infolge dessen geriet auch das Dachgeschoss eines Wohnhauses in Brand.

Ein Feuer ist am Dienstag in einem Schuppen im Braunschweiger Stadtteil Schapen ausgebrochen. Infolge dessen geriet auch das Dachgeschoss des anliegenden Wohnhauses in Brand. Alarmiert wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr gegen 13 Uhr zu einem Großbrand. Eine Frau sollte demnach in dem Gebäude festsitzen und sich nicht selbst befreien können. Nach Angaben der Einsatzkräfte vor Ort hatten sich die beiden Bewohner des Hauses jedoch bereits aus dem brennenden Gebäude in der Straße Im Sieke gerettet, als die Feuerwehrleute den Einsatzort erreichten.

Inzwischen haben die Einsatzkräfte den Brand gelöscht. Auch die Nachlöscharbeiten würden in Kürze beendet, heißt es gegen 14.50 Uhr vor Ort. Genauere Informationen zur Brandursache liegen bislang nicht vor.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen einen Brand in einem Einfamilienhaus in Braunschweig-Schapen, Foto: Jörg Koglin

