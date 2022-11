Braunschweig: Fahrlehrer verhindert Geisterfahrt

Braunschweig. Eine 81-Jährige ist in Braunschweigs Norden mehrfach auf die Gegenfahrbahn gekommen – und wollte falsch herum in einen Kreisel fahren.

In der Hermann-Blenk-Straße und der Altmarkstraße in Braunschweigs Norden ist es am Mittwoch beinahe zu mehreren Unfällen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 81-jährige Autofahrerin „sehr unsicher“ und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer – ein Fahrlehrer verhinderte durch sein Eingreifen wohl Schlimmeres.

Zunächst hatte der Mann am 16. November gegen 17.48 Uhr beobachtet, wie die Frau in einer 50er-Zone nur zwischen Tempo 20 und 40 fuhr – und sie mit ihrem weißen VW Up immer wieder von der Fahrspur abkam. Auf der Hermann-Blenk-Straße musste ein anderes Fahrzeug in eine Einfahrt ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Fahrlehrer auf dem Beifahrersitz seines Fahrschulwagens und gab Unterricht.

Braunschweig: Fahrlehrer fährt neben Frau und ruft Polizei

Als die Frau danach in entgegengesetzter Richtung in einen Kreisverkehr einfahren wollte, fuhr das Fahrschulauto neben sie und verhinderte dies. Im Anschluss fuhr die Frau auf die Altmarkstraße. Hier musste ein Linienbus ausweichen, um einen Unfall zu verhindern. Kurz danach fuhr der Fahrlehrer erneut neben die Frau und forderte sie auf, anzuhalten. Dann informierte er die Braunschweiger Polizei.

Die Beamten sprachen mit der Frau. Es handelte sich um eine 81-Jährige aus dem Landkreis Peine. „Die Weiterfahrt wurde der Dame untersagt“, berichtet die Polizei. „Anschließend wurde sie von ihrer Tochter abgeholt.“ Die Polizei sucht nun nach dem Autofahrer, der auf der Hermann-Blenk-Straße ausweichen musste. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Nord unter der Telefonnummer (0531) 476-3315 entgegen.

