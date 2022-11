Pop-Art: Die Braunschweiger Oberbürgermeister-Galerie

9. Erich Bockler (April 1945 - Juni 1945): In seiner Funktion als amtierender Oberbürgermeister übergab der studierte Jurist die Stadt am 12. April 1945 kampflos an die US-Army.

20 Bilder sagen mehr als 1000 Worte! Unter Braunschweigs Stadtoberhäuptern gab’s bislang nur eine Frau: Martha Fuchs. Historiker sagen, sie sei willensstark gewesen und stets freundlich, resolut und liebenswürdig, begierig, etwas zu leisten, und sozial engagiert, kompromissfähig, aber unbeirrt. Die einzige Frau weit und breit in der Galerie der Braunschweiger Machtmenschen!

Der Künstler Wolf Menzel. Foto: Ann Claire Richter

Der Künstler Wolf Menzel hat sie allesamt in Pop-Art verewigt. Getüpfelt in unterschiedlichen Farben. Eine bunte Gesellschaft, in der auch Braune ihren Platz haben. Menzel hat die Nazis nicht unterschlagen, weil sie eben da waren und für ihn in die Reihe gehören. Die Bürgermeister-Galerie auf der Internet-Seite der Stadt hat Wilhelm Hesse und Hans-Joachim Mertens nicht aufgelistet. Begründung: „Sie waren NSDAP-Funktionäre und Repräsentanten einer ,gleichgeschalteten’ Stadtverwaltung, die eingesetzt und nicht gewählt wurden.“

Menzel, Jahrgang 1969, hat die Bilder als Pandemie-Stipendiat gemalt. Die Stadt Braunschweig hatte 55 solcher Corona-Sonderkulturstipendien ausgeschrieben, um die Szene in schwierigen Zeiten finanziell zu unterstützen. „Mein Ziel war es, die Galerie aus einem Guss zu gestalten. Historische Bauwerke aus der Zeit flossen in das Vorhaben als Grafiken ein“, erläutert Menzel.

So habe er hinter Wilhelm Hesse das AOK-Gebäude abgebildet. „Dies wurde 1933 von der SA in Besatz genommen, um politische Gegner in Verwahrung zu nehmen und brutal zu misshandeln“, so Menzels Recherchen. Oberbürgermeister Werner Steffens indes sei die Errichtung des Westparks zugeschrieben worden. „Im Hintergrund seines Porträts ist daher der große gelbe Bilderrahmen dargestellt.“ Der Künstler Jörg Lange hatte mit seinem Rahmen im Westpark 1990 das Bildhauersymposium des städtischen Kulturinstituts und der Braunschweiger Kunsthochschule gewonnen.

Pop-Art (2): Kennen Sie alle Braunschweiger Bürgermeister? Pop-Art (2): Kennen Sie alle Braunschweiger Bürgermeister? 11. Kurd Semler (1951-1954): Semler war der erste CDU-Politiker, der in das Oberbürgermeisteramt gewählt wurde. Zwischen 1946 und 1963 war er Präsident der Anwaltskammer Braunschweig. Foto: Wolf Menzel

Pop-Art (2): Kennen Sie alle Braunschweiger Bürgermeister? 12. Martha Fuchs, SPD (1959 - 1964): Sie erwirkte den Beschluss, das im Krieg stark beschädigte, aber wiederaufbaufähige Schloss abreißen zu lassen – gegen Proteste aus der Bevölkerung. Foto: Wolf Menzel

Pop-Art (2): Kennen Sie alle Braunschweiger Bürgermeister? 13. Bernhard Ließ, SPD (1964 - 1972): Ließ war nach seiner Anstellung bei der Stadt in die Gewerkschaft ÖTV eingetreten und Gründungsmitglied der ÖTV-Jugendgruppe im Rathaus. Foto: Wolf Menzel

Pop-Art (2): Kennen Sie alle Braunschweiger Bürgermeister? 14. Walter Klöditz, SPD (1972 - 1974): In seine Amtszeit fiel die Gebietsreform von 1974, bei der nach der Auflösung des Landkreises Braunschweig 22 Orte in die Stadt eingemeindet wurden. Foto: Wolf Menzel

Pop-Art (2): Kennen Sie alle Braunschweiger Bürgermeister? 15. Günter Jaenicke (1974-1976): Als Präsident des Fußballclubs Eintracht Braunschweig hatte Jaenicke von 1978 bis 1980 wie viele seiner Vorgänger und Nachfolger mit Querelen zu kämpfen. Foto: Wolf Menzel



Pop-Art (2): Kennen Sie alle Braunschweiger Bürgermeister? 16. Gerhard Glogowski, SPD (1976 - 1981 und 1986-1990): Er war von 1990 bis 1998 auch Niedersächsischer Innenminister und vom 28. Oktober 1998 bis 15. Dezember 1999 Ministerpräsident in Niedersachsen. Foto: Wolf Menzel

Pop-Art (2): Kennen Sie alle Braunschweiger Bürgermeister? 17. Hartmut Scupin, CDU (1981 - 1986): Nach seiner Amtszeit als Stadtoberhaupt bekleidete er bis zum 15. Dezember 1987 das Amt des Ersten Bürgermeisters in Braunschweig. Foto: Wolf Menzel

Pop-Art (2): Kennen Sie alle Braunschweiger Bürgermeister? 18. Werner Steffens (1990 - 2001): Als Vorsitzender des Planungsausschusses begleitete er viele wichtige Bauprojekte – so auch die Erweiterung des Braunschweiger Flughafens zum Forschungsflughafen. Foto: Wolf Menzel

Pop-Art (2): Kennen Sie alle Braunschweiger Bürgermeister? 19. Gert Hoffmann, CDU (2001 - 2014): Dank ihm wurde Braunschweig „Stadt der Wissenschaft 2007“. Er verantwortete auch die Rekonstruktion des Schlosses samt angrenzendem Kaufhaus. Foto: Wolf Menzel

Pop-Art (2): Kennen Sie alle Braunschweiger Bürgermeister? 20. Ulrich Markurth, SPD (2014 - 2021): Seit 2005 amtierte der Diplompädagoge als Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Jugend; ab 2011 war er auch für die Schulen zuständig. Foto: Wolf Menzel

Jede Arbeit von Wolf Menzel ist handgefertigt und ein Unikat: Acryl auf Karton, 70 mal 50 Zentimeter. Er habe für die Arbeiten viel gelesen und recherchiert, ein Historiker aber sei er aber natürlich nicht, betont Menzel. Gern hätte Autodidakt Menzel die Bilder einmal groß und in einem würdigen Rahmen ausgestellt. Bislang ist es nicht dazu gekommen, und so hängen sie derzeit im ehemaligen Werkschauraum in der Ernst-Amme-Straße. Gern hätte er sie an die Stadt verkauft – am Stück natürlich, weil sie eine Einheit sind. Doch das Budget der Stadt für Kunstankäufe sei derzeit leider erschöpft, bedauert er.

