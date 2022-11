Alkoholisierter Rollerdieb in Braunschweig durch Polizei gestellt

Ein alkoholisierter Mann hat in Braunschweig am Sonntag, 20. November, gegen 6 Uhr einen E-Scooter entwendet und ist damit durch die Innenstadt gefahren. Am Sonntagmorgen konnten Polizeibeamte auf der Überwachungskamera für die Wallstraße feststellen, dass ein Mann, der zuvor mit einem E-Scooter in die Straße eingefahren war, ein Baustellenschild umgeschmissen hatte, so die Polizei.

Dann sei der Mann in einer dortigen Bar verschwunden. Polizeibeamte suchten laut Meldung die Bar auf, um den Mann zu überprüfen. Als sie ihn gefunden hatten, habe er sich sofort aufbrausend und aggressiv verhalten. Der 23-jährige Mann sei vor die Tür der Bar gebeten worden.

Alkoholisierter Mann hat einen Roller auf dem Friedrich-Wilhelm-Platz geklaut

Es stellte sich heraus, dass er den Roller auf dem Friedrich-Wilhelm-Platz entwendet hatte und anschließend eine Runde damit gefahren war, heißt es weiter. Der Roller hatte einen Neuwert von über 1000 Euro, so die Polizei.

Darüber hinaus stellten die Beamten laut Meldung eine erhebliche Alkoholisierung fest. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von zwei Promille ergeben. Da der Mann auch weiterhin aggressiv und uneinsichtig gewesen sei, wurde er zum Polizeigewahrsam verbracht.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und Trunkenheit im Verkehr.

Mehre Kleintransporter in Braunschweig aufgebrochen – Täter klauen Werkzeuge

In der Nacht von Freitag, 18. November, auf Samstag, 19. November, hat ein 29-Jähriger gegen Mitternacht laute Geräusche von der Straße gehört. Als er aus dem Fenster auf die Braunschweig Illerstraße schaute, konnte er nur noch mehrere Personen sehen, die kurz darauf mit einem Auto die Örtlichkeit verließen, berichtet die Polizei.

Als der Mann zu seinem am Fahrbahnrand geparkten Sprinter ging, stellte er fest, dass mehrere Türen gewaltsam geöffnet und ein Werkzeugkasten und auch Werkzeuge im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet wurden, heißt es weiter.

Er habe umgehend die Polizei alarmiert, die sofort die Fahndung nach dem Pkw und den Personen aufnahm. Im Verlauf der Nacht wurden laut Meldung zwei weitere Fahrzeuge in der Isarstraße festgestellt, die Aufbruchsspuren aufwiesen. An einem Sprinter stand die Schiebetür offen, Werkzeuge fehlten von der Ladefläche, so die Polizei. An einem dritten Sprinter in unmittelbarer Nähe sei die Schiebetür leicht geöffnet gewesen, ließ sich aber nicht ganz aufschieben. Ob es hier zu einem Diebstahl gekommen ist, werde derzeit noch ermittelt.

In allen drei Fällen leitete die Polizei nach eigenen Angaben Strafverfahren ein.

